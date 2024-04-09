Циганков не погодився підписати новий контракт із Жироною

Віктор Циганков у збірній України. Фото: instagram.com/gironafc/

Півзахисник збірної України Віктор Циганков отримав пропозицію від "Жирони" щодо продовження контракту. Однак футболіст поки що не вирішив, де продовжить кар'єру.

"Жирона" хоче покращити умови контракту Циганкова, повідомив журналіст Ігор Циганик.

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Віктор Циганков із собакою Лакі. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Пропозиція для Циганкова

Контракт українського півзахисника із "Жироною" діє до літа 2027 року. Проте каталонський клуб запропонував Циганкову продовжити угоду на покращених умовах. Віктор відклав розв'язання цього питання до кінця сезону. Він пояснив свої дії тим, що хоче зосередитися на грі в матчах сезону, що залишилися, і підготовці до Євро-2024.

За твердженням журналіста, Циганков розуміє, що влітку йому можуть надійти пропозиції від інших клубів. Він хоче грати у команді, яка регулярно бореться за трофеї. Саме тому Віктор не поспішає приймати пропозицію "Жирони".

У сезоні 2023/2024 Циганков зіграв за каталонську команду 24 матчі у всіх турнірах, забив шість голів і зробив чотири результативні передачі.

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