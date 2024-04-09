Роналду можуть надовго дискваліфікувати за спробу нападу на суддю

Кріштіану Роналду виборює м'яч. Фото: Reuters

Лідер "Аль-Насра" Кріштіану Роналду став антигероєм півфіналу Суперкубка Саудівської Аравії з футболу. Португалець був видалений із поля, його можуть надовго дискваліфікувати.

Роналду збирався вдарити суддю під час матчу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Аль-Хіляль" прийняв "Аль-Наср" у півфіналі Суперкубка Саудівської Аравії. У першому таймі на полі була рівна боротьба, а після перерви Аль-Давсарі та Малком забили два голи. Після цього не витримали нерви головної зірки гостьової команди.

Що зробив Роналду

Кріштіану в боротьбі за м'яч вдарив суперника ліктем у груди. Головний суддя матчу одразу показав португальському ветерану червону картку. На полі мало не виникла бійка. Коли рефері відвернувся, Роналду замахнувся на нього, але вчасно стримався і не вдарив арбітра.

Кріштіану Роналду видаляють із поля. Фото: Reuters

Наразі португальського футболіста можуть надовго дискваліфікувати за його поведінку у матчі. Тим часом "Аль-Наср" вибув із боротьби за ще один трофей. У фіналі Суперкубка "Аль-Хіляль" зіграє з "Аль-Іттіхадом".

Раніше "Аль-Наср" припинив боротьбу в Азіатській Лізі чемпіонів. У національній першості після 27 турів команда Луїша Каштру йде на другому місці. Вона відстає від Аль-Хіляля на 12 очок.

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