Роналду могут надолго дисквалифицировать за попытку нападения на судью

Криштиану Роналду борется за мяч. Фото: Reuters

Лидер "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал антигероем полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии по футболу. Португалец был удален с поля, его могут надолго дисквалифицировать.

Роналду собирался ударить судью во время матча, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Аль-Хиляль" принял "Аль-Наср" в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. В первом тайме на поле была равная борьба, а после перерыва Аль-Давсари и Малком забили два гола. После этого не выдержали нервы у главной звезды гостевой команды.

Что сделал Роналду

Криштиану в борьбе за мяч ударил соперника локтем в грудь. Главный судья матча сразу же показал португальскому ветерану красную карточку. На поле чуть не возникла потасовка. Когда рефери отвернулся, Роналду замахнулся на него, но вовремя сдержался и не ударил арбитра.

Криштиану Роналду удаляют с поля. Фото: Reuters

Теперь португальского футболиста могут надолго дисквалифицировать за его поведение в матче. Тем временем, "Аль-Наср" выбыл из борьбы за еще один трофей. В финале Суперкубка "Аль-Хиляль" сыграет с "Аль-Иттихадом".

Ранее "Аль-Наср" прекратил борьбу в Азиатской Лиге чемпионов. В национальном первенстве после 27 туров команда Луиша Каштру идет на втором месте. Она отстает от "Аль-Хиляля" на 12 очков.

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