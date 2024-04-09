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Роналду могут надолго дисквалифицировать за попытку нападения на судью

9 апреля 2024 10:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду могут надолго дисквалифицировать за попытку нападения на судью
Криштиану Роналду борется за мяч. Фото: Reuters
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал антигероем полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии по футболу. Португалец был удален с поля, его могут надолго дисквалифицировать. 

Роналду собирался ударить судью во время матча, сообщает портал Новини.LIVE. 

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"Аль-Хиляль" принял "Аль-Наср" в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. В первом тайме на поле была равная борьба, а после перерыва Аль-Давсари и Малком забили два гола. После этого не выдержали нервы у главной звезды гостевой команды. 

Что сделал Роналду 

Криштиану в борьбе за мяч ударил соперника локтем в грудь. Главный судья матча сразу же показал португальскому ветерану красную карточку. На поле чуть не возникла потасовка. Когда рефери отвернулся, Роналду замахнулся на него, но вовремя сдержался и не ударил арбитра. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду удаляют с поля. Фото: Reuters

Теперь португальского футболиста могут надолго дисквалифицировать за его поведение в матче. Тем временем, "Аль-Наср" выбыл из борьбы за еще один трофей. В финале Суперкубка "Аль-Хиляль" сыграет с "Аль-Иттихадом". 

Ранее "Аль-Наср" прекратил борьбу в Азиатской Лиге чемпионов. В национальном первенстве после 27 туров команда Луиша Каштру идет на втором месте. Она отстает от "Аль-Хиляля" на 12 очков. 

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скандал
спорт
футбол
Саудовская Аравия
Криштиану Роналду
Аль-Наср

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