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Жена Криштиану Роналду показала идеальную фигуру в облегающем платье

8 апреля 2024 10:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Криштиану Роналду показала идеальную фигуру в облегающем платье
Джорджина Родригес на фоне заката. Фото: instagram.com/georginagio/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Джорджина Родригес продемонстрировала сразу два новых наряда во время отдыха на морском побережье. Жена Криштиану Роналду за один день успела сделать сразу несколько дел. 

Испанская модель в очередной раз показала, что находится в идеальной форме, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальную страницу Джорджины Родригес в Instagram. 

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Жена Криштиану Роналду провела с детьми семейный день на берегу моря. Она успела уделить время занятиям спортом, семейному купанию и элегантному дефиле по песочному побережью на фоне заката солнца. 

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес с детьми. Фото: instagram.com/georginagio/

Во что была одета Джорджина Родригес 

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес воспитывают пятерых детей. Пока отец звездного семейства устанавливает новые бомбардирские рекорды в составе саудовского "Аль-Насра", его жена достигла больших успехов в роли образцовой матери. Джорджина успевает поддерживать идеальную физическую форму, активно занимается модельной карьерой и уделяет много времени детям. 

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес в новых платьях. Фото: instagram.com/georginagio/

Во время очередного дня на отдыхе Джорджина Родригес показала сразу два наряда. Сначала она прокатилась по берегу моря на роскошном белом велосипеде в разноцветном, ярком платье. А закат солнца жена Криштиану Роналду встретила в облегающем черном наряде с открытой спиной и глубоким вырезом у бедра. 

Поклонники Джорджины Родригес оставили девушке много комплиментов в комментариях к фотосессии. "Настоящая красавица", "Как же повезло Криштиану", "Прекрасная мама и очаровательная женщина", — написали подписчики. 

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