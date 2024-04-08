Жена Криштиану Роналду показала идеальную фигуру в облегающем платье
Джорджина Родригес продемонстрировала сразу два новых наряда во время отдыха на морском побережье. Жена Криштиану Роналду за один день успела сделать сразу несколько дел.
Испанская модель в очередной раз показала, что находится в идеальной форме, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальную страницу Джорджины Родригес в Instagram.
Жена Криштиану Роналду провела с детьми семейный день на берегу моря. Она успела уделить время занятиям спортом, семейному купанию и элегантному дефиле по песочному побережью на фоне заката солнца.
Во что была одета Джорджина Родригес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес воспитывают пятерых детей. Пока отец звездного семейства устанавливает новые бомбардирские рекорды в составе саудовского "Аль-Насра", его жена достигла больших успехов в роли образцовой матери. Джорджина успевает поддерживать идеальную физическую форму, активно занимается модельной карьерой и уделяет много времени детям.
Во время очередного дня на отдыхе Джорджина Родригес показала сразу два наряда. Сначала она прокатилась по берегу моря на роскошном белом велосипеде в разноцветном, ярком платье. А закат солнца жена Криштиану Роналду встретила в облегающем черном наряде с открытой спиной и глубоким вырезом у бедра.
Поклонники Джорджины Родригес оставили девушке много комплиментов в комментариях к фотосессии. "Настоящая красавица", "Как же повезло Криштиану", "Прекрасная мама и очаровательная женщина", — написали подписчики.
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