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Роналду установил новое уникальное достижение в Аль-Насре — видео

3 апреля 2024 08:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду установил новое уникальное достижение в Аль-Насре — видео
Криштиану Роналду снова забил гол. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Португальский футболист Криштиану Роналду продолжает покорять Саудовскую Аравию. Опытный форвард сделал хет-трик во втором матче подряд. 

Роналду уверенно возглавляет таблицу бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В поединке 26 тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу "Аль-Наср" на выезде разгромил "Абху" со счетом 8:0. В этом поединке 39-летний Криштиану Роналду забил три гола и сделал две результативные передачи еще в первом тайме, после чего был заменен. Этот хет-трик стал для ветерана 65-м в карьере. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду празднует гол. Фото: instagram.com/cristiano/

Голевые подвиги Роналду 

Это второй матч подряд, в котором Криштиану забил три мяча. В прошлом туре "Аль-Наср" с крупным счетом обыграл "Аль-Таи", и в том противостоянии португалец тоже отметился хет-триком. 

В сезоне 2023/2024 Роналду забил 29 мячей и сделал 11 результативных передач в 24 поединках за "Аль-Наср". Его команда занимает второе место в турнирной таблице Саудовской Аравии. Она отстает от "Аль-Хиляля" на 12 баллов.

Напомним, Гюндоган уйдет из "Барселоны", Де Йонг еще не принял решение.

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спорт
футбол
Саудовская Аравия
Криштиану Роналду
Аль-Наср

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