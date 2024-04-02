Шахтер продаст футболиста сборной Украины

Футболисты "Шахтера" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Руководство донецкого "Шахтера" во время следующего трансферного межсезонья отпустит одного из своих футболистов. Этот полузащитник проиграл конкуренцию за место в основном составе команды.

Журналист Михаил Спиваковский посоветовал игроку "горняков" искать новый клуб, сообщает "ТаТоТаке".

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Егор Назарина является воспитанником киевского "Динамо". За свою карьеру 26-летний хавбек выступал за "Днепр", "Карпаты", "Зарю", а также бельгийский "Антверпен". С 2022 года полузащитник защищает цвета "Шахтера".

Егор Назарина в сборной Украины. Фото: instagram.com/nazarynayegor/

Назарина почти не играет

Журналист отметил, что даже в случае травмы Тараса Степаненко и при аренде Кастильо тренерский штаб "горняков" редко выпускает на поле Егора Назарину. Более того, на этой позиции действует Дмитрий Крыськив. Это означает, что хавбек скоро покинет донецкий клуб.

В сезоне 2023/2024 Назарина провел за "Шахтер" 21 матч во всех турнирах. На его счету три гола и две результативные передачи. Контракт Егора с "Шахтером" действует до лета 2027 года.

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