Россияне нанесли удар по футбольной базе одного из лидеров УПЛ

Тренировочная база "Днепр" после атаки дронов. Фото: Facebook

В ночь на 2 апреля Россия ударила беспилотниками "шахед" по Днепропетровской области. Среди пострадавших оказалась тренировочная база ФК "Днепр", которую арендует СК "Днепр-1".

Об этом в комментарии "Трибуне" сообщил коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман.

Читайте также:

Тренировочная база "Днепр" после атаки дронов. Фото: "Трибуна"

Удар по базе "Днепра-1"

По словам Фридмана, на базе есть разрушения, которые повлияют на деятельность клуба. Особенно болезненно могут отреагировать родители детей, которые ночуют на базе. К тому же это не единичный случай.

"Там занимались детские группы, поэтому проблемы для клуба будут. Это без оценки финансовой стороны. Я еще не был на базе, видел фотографии — манеж нужно делать, другое здание, где есть комнаты тренеров, персонала. Она не разрушена, но некоторые проблемы есть. Но это второстепенное. Хуже всего, как это отражается на моральной составляющей, на детях", — сказал функционер.

Тренировочная база "Днепр" после атаки дронов. Фото: "Трибуна"

Также Фридман отметил, что в последние месяц-полтора ситуация в регионе усугубляется. При этому они не видят причин менять город базирования, поскольку там также из-за тревог матчи длятся по 4,5 часа.

Тренировочная база "Днепр" после атаки дронов. Фото: "Трибуна"

Напомним, отец Довбика мечтает о трансфере Артема в английский топ-клуб.

Соперник "Динамо" потерял шесть игроков перед матчем с киевлянами.

Бой Ломаченко с Беринчиком — у Усика рассказали детали.

Гюндоган уйдет из "Барселоны", Де Йонг еще не принял решение.

Яремчук нескоро вернется на поле из-за травмы — обнародован диагноз.