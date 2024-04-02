Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Россияне нанесли удар по футбольной базе одного из лидеров УПЛ arrow

Россияне нанесли удар по футбольной базе одного из лидеров УПЛ

2 апреля 2024 17:38
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Россияне нанесли удар по футбольной базе одного из лидеров УПЛ
Тренировочная база "Днепр" после атаки дронов. Фото: Facebook
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В ночь на 2 апреля Россия ударила беспилотниками "шахед" по Днепропетровской области. Среди пострадавших оказалась тренировочная база ФК "Днепр", которую арендует СК "Днепр-1".

Об этом в комментарии "Трибуне" сообщил коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман.

Читайте также:
Тренировочная база "Днепр-1"
Тренировочная база "Днепр" после атаки дронов. Фото: "Трибуна"

Удар по базе "Днепра-1"

По словам Фридмана, на базе есть разрушения, которые повлияют на деятельность клуба. Особенно болезненно могут отреагировать родители детей, которые ночуют на базе. К тому же это не единичный случай.

"Там занимались детские группы, поэтому проблемы для клуба будут. Это без оценки финансовой стороны. Я еще не был на базе, видел фотографии — манеж нужно делать, другое здание, где есть комнаты тренеров, персонала. Она не разрушена, но некоторые проблемы есть. Но это второстепенное. Хуже всего, как это отражается на моральной составляющей, на детях", — сказал функционер.

Тренировочная база "Днепр-1"
Тренировочная база "Днепр" после атаки дронов. Фото: "Трибуна"

Также Фридман отметил, что в последние месяц-полтора ситуация в регионе усугубляется. При этому они не видят причин менять город базирования, поскольку там также из-за тревог матчи длятся по 4,5 часа.

Тренировочная база "Днепр-1"
Тренировочная база "Днепр" после атаки дронов. Фото: "Трибуна"

Напомним, отец Довбика мечтает о трансфере Артема в английский топ-клуб.

Соперник "Динамо" потерял шесть игроков перед матчем с киевлянами.

Бой Ломаченко с Беринчиком — у Усика рассказали детали.

Гюндоган уйдет из "Барселоны", Де Йонг еще не принял решение.

Яремчук нескоро вернется на поле из-за травмы — обнародован диагноз.

Днепр
дрон Шахид-136
Днепр-1
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК