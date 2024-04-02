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Бой Ломаченко с Беринчиком — у Усика рассказали детали

2 апреля 2024 14:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бой Ломаченко с Беринчиком — у Усика рассказали детали
Денис Беринчик во время подготовки к бою. Фото: instagram.com/berinchyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинские боксеры могут установить историческое достижение, если согласятся на бой за титул чемпиона мира в легком весе по версиям нескольких федераций. Объединить пояса могут Денис Беринчик и Василий Ломаченко.  

Промоутер Александра Усика прокомментировал возможность организации такого боя в интервью YouTube-порталу "Тайк Майсон". 

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Уже 12 мая Василий Ломаченко выйдет на ринг с Джорджем Камбососом. На кону будет стоять пояс чемпиона мира по боксу в легком весе по версии IBF. Несколько дней спустя, 18 мая, Денис Беринчик сразится с Эмануэлем Наваррете за чемпионский пояс по версии WBO. 

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко во время тренировки. Фото: скриншот YouTube

Бой Ломаченко с Беринчиком

Известный промоутер Александр Красюк ответил на вопрос о том, возможен ли бой 36-летнего Ломанченко с 35-летним Беринчиком. По мнению главы компании K2 Promotions, более вероятен объединительный поединок между Беринчиком и Шакуром Стивенсоном. Победитель этого противостояния мог бы собрать сразу несколько титулов. 

Василий Ломаченко
Бой Ломаченко с Хейни. Фото: скриншот YouTube

Красюк считает, что вероятность соперничества Ломаченко с Беринчиком все равно остается. По мнению промоутера, этот бой стал бы историческим событием для Украины. 

"Чем больше чемпионов будет в Украине, тем чаще будет звучать наш гимн, будет подниматься наш флаг, и тем больше упоминаний в мировых медиа будет о нашем государстве", — рассказал Красюк. 

Напомним, отец Довбика мечтает о трансфере Артема в английский топ-клуб.

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Василий Ломаченко
Денис Беринчик

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