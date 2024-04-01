Киммих отказался оставаться в Баварии — на него претендуют пять топовых клубов

Лидер "Баварии" Йозуа Киммих. Фото: instagram.com/jok_32

Мюнхенская "Бавария" близка к тому, чтобы потерять одного из своих лидеров. Команду может оставить Йозуа Киммих.

Футболист не хочет продлевать контракт, сообщил журналист Экрем Конур.

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Лидер "Баварии" Йозуа Киммих. Фото: instagram.com/jok_32

"Бавария" может остаться без Киммиха

По информации источника, Киммих не хочет продлевать контракт из-за неясности с главным тренером. По окончании сезона команду покинет Томас Тухель, но неизвестно, кто его заменит.

В зависимости от того, кого назначат главным тренером, Киммих может изменить свое решение.

За ситуацией следят "Барселона", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", которые готовы подписать футболиста. Они также могут дать ему более солидный контракт, чем в "Баварии".

29-летний немецкий футболист перешел в "Баварию" в 2015-м году из "Штутгарта" за 8,50 млн евро.

За "Баварию" Киммих провел 379 матчей, в которых забил 41 мяч и сделал 102 ассиста. В текущем сезоне у игрока в 32 матчах один гол и восемь голевых пасов.

Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 60 млн евро.

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