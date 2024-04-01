Киммих отказался оставаться в Баварии — на него претендуют пять топовых клубов
Мюнхенская "Бавария" близка к тому, чтобы потерять одного из своих лидеров. Команду может оставить Йозуа Киммих.
Футболист не хочет продлевать контракт, сообщил журналист Экрем Конур.
"Бавария" может остаться без Киммиха
По информации источника, Киммих не хочет продлевать контракт из-за неясности с главным тренером. По окончании сезона команду покинет Томас Тухель, но неизвестно, кто его заменит.
В зависимости от того, кого назначат главным тренером, Киммих может изменить свое решение.
За ситуацией следят "Барселона", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", которые готовы подписать футболиста. Они также могут дать ему более солидный контракт, чем в "Баварии".
29-летний немецкий футболист перешел в "Баварию" в 2015-м году из "Штутгарта" за 8,50 млн евро.
За "Баварию" Киммих провел 379 матчей, в которых забил 41 мяч и сделал 102 ассиста. В текущем сезоне у игрока в 32 матчах один гол и восемь голевых пасов.
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