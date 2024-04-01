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Бенфика продаст Трубина, но не в этом году — детали

1 апреля 2024 09:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бенфика продаст Трубина, но не в этом году — детали
Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер португальской "Бенфики" Рогер Шмидт считает Анатолия Трубина одним из лидеров команды на поле. Наставник попросил руководство клуба сохранить украинца в составе еще как минимум на сезон. 

Несколько клубов из разных чемпионатов сохраняют интерес к Трубину, сообщает Bild

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Анатолий Трубин перешел в "Бенфику" летом 2023 года и через два месяца стал основным вратарем команды. Уверенная игра молодого 22-летнего голкипера привлекла к нему внимание европейских грандов, которые следят за прогрессом украинца и регулярно посылают скаутов на матчи "Бенфики". 

Трубин останется в Португалии еще на год 

Контракт вратаря с "орлами" действует до 2028 года. Ориентировочная трансферная стоимость Трубина составляет 25 млн евро. Однако "Бенфика" не собирается продавать Анатолия во время ближайшего трансферного окна. 

Рогер Шмидт хочет оставить Трубина в "Бенфике", чтобы украинец помог команде в следующем сезоне побороться за титул чемпиона Португалии. Эта ситуация полностью устраивает мюнхенскую "Баварию", которая является главным претендентом на Трубина. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин в сборной Украины. Фото: УАФ

Позиция основного вратаря в "Баварии" станет вакантной летом 2025 года, когда из команды уйдет Мануэль Нойер. В Мюнхене хотят, чтобы ветерана заменил Анатолий Трубин. До того времени украинец продолжит выступать за "Бенфику". 

Напомним, "Жирона" с дублем Довбика в конце матча вырвала победу у "Бетиса".

Источник первым назвал зарплату Лунина по новому контракту с "Реалом".

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