У Малиновского травма — на какой срок выбыл украинец

Руслан Малиновский. Фото: Reuters

Тренер "Дженоа" Альберто Джилардино раскрыл подробности травмы игрока сборной Украины Руслана Малиновского. Правда, точные сроки возвращения украинца пока неизвестны.

Об этом пишет издание Repubblica, передает Новини.LIVE.

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Руслан Малиновский травмировался в поединке 30-го тура чемпионата Италии, когда "Дженоа" сыграла вничью с "Фрозиноне" (1:1). Украинский полузащитник вышел в начале второго тайма, но, отдавая пас, получил повреждение и был заменен.

Как стало известно, у Малиновского травма флексора (мышца-сгибатель) левой ноги. Детальное обследование будет проведено уже после католических Пасхальных праздников, то есть в начале следующей недели. Тогда же и станет известен срок восстановления 30-летнего украинца. Об этом рассказал наставник "грифонов" Альберто Джилардино.

Оценка спортивного врача

"Руслан Малиновский травмировал заднюю поверхность бедра. Стоит отметить, что механизм травмы не совсем типичен — Руслан почувствовал внезапную боль после передачи (после внезапного напряжения)", — сообщил спортивный врач Дмитрий Бабелюк.

Специалист считает, что такой механизм травм характерен для травм сухожилия. Поэтому, учитывая видео, есть опасения, что в травму мышц может быть включено и сухожилие, что значительно пролонгирует любое восстановление.

"1-я и 2-я степени травмы — это только мышцы и фасции, а вот 3-я степень уже захватывает и сухожилия. Надеюсь, что все обойдется, но механизм травмы был очень настораживающим, что может указывать на третью степень", — говорит врач спортивной медицины.

Относительно причин Руслан сыграл на четвертый день после игры сборной Украины, что соответствует еврокубковому графику команд.

"Понятно, что он давно не играл через два дня на третий, хотя относительно восстановления, времени, средств и методов должно было быть достаточно. Конечно, все это сказывается, но в конце концов травмы просто происходят", — написал Бабелюк в своем Telegram- канале.

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