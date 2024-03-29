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Лунин готовится к смене клуба — детали трансфера

29 марта 2024 09:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин готовится к смене клуба — детали трансфера
Андрей Лунин на тренировке в "Реале". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Летом этого года мадридский "Реал" окажется перед сложным выбором. "Королевский клуб" получит выгодное предложение о трансфере голкипера сборной Украины Андрея Лунина. 

На основного вратаря мадридской команды претендуют клубы из двух разных чемпионатов, сообщает Marca

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В сезоне 2023/2024 Андрей Лунин выиграл конкуренцию за место в основном составе "Реала". Его часто хвалят и болельщики мадридской команды, и спортивные эксперты. "Королевский клуб" хочет предложить вратарю продлить контракт, срок действия которого истекает летом 2025 года. 

Сборная Украины
Лунин пропускает гол от сборной Исландии. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Серьезный претендент на Лунина 

При этом украинец в ближайшие месяцы получит сразу несколько предложений о переходе в другие клубы. Им интересуются представители английской Премьер-лиги и итальянской Серии А.

"Манчестер Юнайтед" надеется договориться о трансфере Лунина до начала подготовки команды к новому сезону. Однако Андрей не будет рассматривать предложение от "красных дьяволов", пока в клубе не определятся с кандидатурой нового главного тренера. 

Также на украинца претендует итальянский "Ювентус". Руководство "старой синьоры" ищет замену Войцеху Щенсному. Мадридский "Реал" может заработать на трансфере Лунина примерно 40 млн евро. 

Напомним, Бражко может перейти в испанский клуб — "Динамо" получит запрос по игроку. 

Роналду завершит карьеру в Саудовской Аравии ради возвращения в Европу.

В "Челси" прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины. 

Цыганков признался, чем его удивила сборная Исландии. 

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Андрей Лунин

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