Лунин готовится к смене клуба — детали трансфера

Андрей Лунин на тренировке в "Реале". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Летом этого года мадридский "Реал" окажется перед сложным выбором. "Королевский клуб" получит выгодное предложение о трансфере голкипера сборной Украины Андрея Лунина.

На основного вратаря мадридской команды претендуют клубы из двух разных чемпионатов, сообщает Marca.

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В сезоне 2023/2024 Андрей Лунин выиграл конкуренцию за место в основном составе "Реала". Его часто хвалят и болельщики мадридской команды, и спортивные эксперты. "Королевский клуб" хочет предложить вратарю продлить контракт, срок действия которого истекает летом 2025 года.

Лунин пропускает гол от сборной Исландии. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Серьезный претендент на Лунина

При этом украинец в ближайшие месяцы получит сразу несколько предложений о переходе в другие клубы. Им интересуются представители английской Премьер-лиги и итальянской Серии А.

"Манчестер Юнайтед" надеется договориться о трансфере Лунина до начала подготовки команды к новому сезону. Однако Андрей не будет рассматривать предложение от "красных дьяволов", пока в клубе не определятся с кандидатурой нового главного тренера.

Также на украинца претендует итальянский "Ювентус". Руководство "старой синьоры" ищет замену Войцеху Щенсному. Мадридский "Реал" может заработать на трансфере Лунина примерно 40 млн евро.

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