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Бражко может перейти в испанский клуб — Динамо получит запрос по игроку

28 марта 2024 12:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бражко может перейти в испанский клуб — Динамо получит запрос по игроку
Владимир Бражко борется за мяч с Эдином Джеко. Фото: Reuters/Amel Emric
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко вызвал интерес нескольких европейских команд. Новая звезда "Динамо" станет трансферной целью одного из грандов в конце нынешнего сезона. 

На Бражко обратили внимание после удачных матчей игрока в этом сезоне, сообщает Diario AS

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Владимир Бражко буквально ворвался в большой футбол в нынешнем сезоне. Молодой 22-летний полузащитник стал основным игроком "Динамо" после того, как Сергей Сидорук ушел из столичного клуба. Неделю назад Бражко дебютировал в сборной Украины. Сергею Реброву понадобился опорный полузащитник из-за травмы Тараса Степаненко. 

Владимир Бражко
Владимир Бражко в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Куда может уйти Бражко 

Согласно информации испанских журналистов, на игрока "Динамо" претендует мадридский "Атлетико". Главный тренер испанской команды Диего Симеоне заинтересовался молодым, фактурным футболистом, который умеет подключаться к атакам. 

Владимир Бражко
Бражко в футболке сборной Украины. Фото: Kacper Pempel

Контракт Бражко с "Динамо" действует до лета 2028 года. "Атлетико" может сделать запрос о трансфере Владимира незадолго до конца весны.

В сезоне 2023/2024 Бражко сыграл за "Динамо" 18 матчей во всех турнирах. Полузащитник забил три гола и сделал одну результативную передачу. 

Напомним, Роналду завершит карьеру в Саудовской Аравии ради возвращения в Европу.

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В "Челси" прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины. 

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Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты.

Яремчук прокомментировал отмененный гол в ворота сборной Исландии.

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