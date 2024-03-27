Яремчук прокомментировал отмененный гол в ворота сборной Исландии

Роман Яремчук забивает гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Форвард испанской "Валенсии" и сборной Украины Роман Яремчук не уверен, что его гол в ворота Исландии надо было отменять. Футболист считает, что споры об этом уже не имеют смысла.

Сборная Украины завоевала путевку на чемпионат Европы-2024, сообщает YouTube-канал "Взбірна".

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Подопечные Сергея Реброва активно начали решающий матч отбора на Евро-2024 против национальной команды Исландии, но на 30-й минуте первыми пропустили гол в свои ворота. Роман Яремчук забил ответный мяч до перерыва, но судья не засчитал гол из-за офсайда у Виктора Цыганкова.

Команда поздравляет Яремчука. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Что Яремчук сказал про свой гол

Украинский форвард признался, что просмотрел этот эпизод на видео после матча. Он не уверен, что главный арбитр поединка Клеман Тюрпен принял верное решение. Однако по словам Яремчука самым важным является то, что сборная Украины решила задание и вышла на Евро-2024.

Роман посвятил победу вооруженным силам Украины и заявил, что необходимо продолжать играть в том же духе. Яремчук мечтает достойно проявить себя на чемпионате Европы.

"Я не нервничал после того, как судья отменил мой гол. Видел, что команда очень хорошо реагирует и верил, что мы сможем победить, все сделаем правильно. Так и получилось", — объяснил Яремчук.

Напомним, Цыганков признался, чем его удивила сборная Исландии.

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