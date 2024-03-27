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Яремчук прокоментував скасований гол у ворота збірної Ісландії

27 березня 2024 17:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Яремчук прокоментував скасований гол у ворота збірної Ісландії
Роман Яремчук забиває гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард іспанської "Валенсії" та збірної України Роман Яремчук не впевнений, що його гол у ворота Ісландії треба було скасовувати. Футболіст вважає, що суперечки про це вже не мають сенсу.

Збірна України виборола путівку на чемпіонат Європи-2024, повідомляє YouTube-канал "Взбірна".

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Підопічні Сергія Реброва активно розпочали вирішальний матч відбору на Євро-2024 проти національної команди Ісландії, але на 30-й хвилині першими пропустили гол у свої ворота. Роман Яремчук забив м'яч у відповідь до перерви, але суддя не зарахував гол через офсайд у Віктора Циганкова.

Роман Яремчук
Команда вітає Яремчука. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Що Яремчук сказав про свій гол

Український форвард зізнався, що переглянув цей епізод на відео після матчу. Він не впевнений, що головний арбітр поєдинку Клеман Тюрпен ухвалив правильне рішення. Однак, за словами Яремчука, найважливішим є те, що збірна України вирішила завдання і вийшла на Євро-2024.

Роман присвятив перемогу збройним силам України та заявив, що необхідно продовжувати грати у тому ж дусі. Яремчук мріє гідно виявити себе на чемпіонаті Європи.

"Я не нервувався після того, як суддя скасував мій гол. Бачив, що команда дуже добре реагує і вірив, що ми зможемо перемогти, все зробимо правильно. Так і вийшло", — пояснив Яремчук.

Нагадаємо, Циганков зізнався, чим його здивувала збірна Ісландії. 

Мудрик у центрі уваги відомого клубу — за його грою стежать скаути.

"Жирона" зворушливо привітала Циганкова та Довбика з поїздкою на Євро-2024.

Бражко розповів, як Ребров лаявся після матчу з Боснією та Герцеговиною.

"Барселона" знову розгромила "Реал" та встановила клубний рекорд.

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Роман Яремчук
Євро-2024

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