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Бражко розповів, як Ребров лаявся після матчу з Боснією та Герцеговиною

26 березня 2024 09:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бражко розповів, як Ребров лаявся після матчу з Боснією та Герцеговиною
Володимир Бражко у дебютному матчі за збірну України. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Володимир Бражко розповів про роботу над помилками після матчу відбору на Євро-2024 із національною командою Боснії та Герцеговини. Тренер "синьо-жовтих" критикував підопічних після тієї гри.

Бражко визнав, що футболісти збірної України провалили матч, повідомляє YouTube-канал "Трендець".

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Збірна України здобула вольову перемогу над Боснією та Герцеговиною наприкінці відбірного матчу Євро-2024. Роман Яремчук з'явився на заміну у другому таймі та став автором голу та результативної передачі.

Бражко оцінив дебют у збірній України

Володимир Бражко підтвердив той факт, що вся команда зіграла проти Боснії не в той футбол, який сподівався побачити тренерський штаб. Півзахисник вважає, що його команда провалила поєдинок.

Сергій Ребров
Сергій Ребров спостерігає за грою команди. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Наступного дня після матчу Сергій Ребров та команда проаналізували гру, тренер вказав футболістам на помилки. Наставник показав своїм підопічним їхні дії та пояснив, які епізоди матчу призвели до серйозних помилок.

"Необхідно кожному гравцеві розібратися в собі та зрозуміти, навіщо ми граємо, для кого, чому хочемо вийти на Євро-2024. Тренер справедливо нагадав: ми говоримо про "матч життя", але граємо зовсім не так, не підтверджуємо слова справою", — розповів Бражко.

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"Барселона" знову розгромила "Реал" та встановила клубний рекорд.

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Сергій Ребров
Євро-2024
Володимир Бражко

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