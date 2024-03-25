Реал визначився з голкіпером на заміну Луніну та Куртуа

Український воротар "Реала" Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Мадридський "Реал" має план Б на випадок, якщо Андрій Лунін покине команду, а Тібо Куртуа не заграє на хорошому рівні після двох тяжких травм. Керівництво команди хоче перестрахуватися.

Нового голкіпера знайшли в "Атлетику" з Більбао, повідомив портал Defensa Central.

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Воротар "Реала" Тібо Куртуа. Фото: "Реал" Мадрид

Хто замінить Луніна та Куртуа

У "Реалі" зараз склалася складна ситуація, оскільки контракт із Луніним завершиться влітку 2025 року. Наразі в клубі готуються зробити Андрію пропозицію, але очікується, що вона буде гіршою, ніж у "Манчестер Юнайтед", "Арсеналу" та "Ньюкасла". Спочатку називалася сума в 3 млн євро від мадридців і по 6 млн євро від команд АПЛ.

Коли суми особистого контракту проникли у ЗМІ, то "Реал" зачекав із пропозицією і готує нове з підвищеною сумою контракту.

До того ж мадридці не можуть ставити умов Луніну, оскільки команда втратила до кінця сезону Куртуа. Ще не відомо як бельгієць відновиться після розриву хрестоподібних зв'язок, а потім меніска. При цьому контракт із Тібо діє до літа 2026 року.

За інформацією джерела, планом Б для "Реала" стане голкіпер "Атлетіка" Хулен Ахірресабала.

Іспанський воротар Хулен Ахірресабала. Фото: "Атлетік"

В "Атлетиці" Ахірресабала є дублером Унаї Симона, але демонструє високий рівень, коли виходить на поле.

У поточному сезоні у 23-річного баска сім матчів у Кубку короля, три пропущені м'ячі та п'ять "сухих" ігор.

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