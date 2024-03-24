Лунін шокував керівництво Реалу вибором нового агента — у клубі незадоволені

Український голкіпер Андрій Лунін. Фото: instagram.com/realmadrid/

Становище українського футболіста мадридського "Реалу" Андрія Луніна погіршилося. Це може бути пов'язане з новим агентом воротаря.

За інформацією видання Defensa Central, президенту клубу Флорентіно Пересу не подобається, що Лунін почав співпрацювати з Жорже Мендешем.

Читайте також:

Голкіпер "Реала" Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Juan Medina

"Реал" може не домовитися з Луніним

За інформацією джерела, у клубу склалися погані стосунки з Мендешем з моменту, коли той працював із Кріштіану Роналду та Марко Асенсіо. Цей агент має репутацію як у людини, яка значно покращує умови контрактів своїх гравців, але часто йде в конфронтацію з клубами.

У "Реалі" також не можуть пробачити перехід Асенсіо до "ПСЖ" з-під їхнього носа.

Раніше справи Луніна вів його батько, але після закінчення контракту Андрій почав працювати з Мендешем. Зараз у "Реала" тільки Лунін має контракт з цим агентом.

Лунін цього сезону провів за "Реал" 23 матчі, де пропустив 19 м'ячів і в десяти іграх залишив ворота неприступними.

Нагадаємо, "Ліверпуль" здійснив мрію відомого тренера - у нього остання стадія раку.

На турнірі у Маямі Калініна сенсаційно вибила другу ракетку світу Соболенко.

Помер відомий український тренер, який працював з окупантами після анексії Криму.

Мудрик піде з "Челсі" наприкінці сезону — що відомо.

Тренер "Чорноморця" зробив першу заяву після втечі до США.