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Лунін шокував керівництво Реалу вибором нового агента — у клубі незадоволені

24 березня 2024 09:38
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Агабекян Карен
редактор
Лунін шокував керівництво Реалу вибором нового агента — у клубі незадоволені
Український голкіпер Андрій Лунін. Фото: instagram.com/realmadrid/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Становище українського футболіста мадридського "Реалу" Андрія Луніна погіршилося. Це може бути пов'язане з новим агентом воротаря.

За інформацією видання Defensa Central, президенту клубу Флорентіно Пересу не подобається, що Лунін почав співпрацювати з Жорже Мендешем.

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Голкіпер "Реала" Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Juan Medina

"Реал" може не домовитися з Луніним

За інформацією джерела, у клубу склалися погані стосунки з Мендешем з моменту, коли той працював із Кріштіану Роналду та Марко Асенсіо. Цей агент має репутацію як у людини, яка значно покращує умови контрактів своїх гравців, але часто йде в конфронтацію з клубами.

У "Реалі" також не можуть пробачити перехід Асенсіо до "ПСЖ" з-під їхнього носа.

Раніше справи Луніна вів його батько, але після закінчення контракту Андрій почав працювати з Мендешем. Зараз у "Реала" тільки Лунін має контракт з цим агентом.

Лунін цього сезону провів за "Реал" 23 матчі, де пропустив 19 м'ячів і в десяти іграх залишив ворота неприступними.

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футбол
Реал Мадрид
Андрій Лунін
українські легіонери (футбол)

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