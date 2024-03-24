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Ліверпуль здійснив мрію відомого тренера — у нього остання стадія раку

24 березня 2024 07:30
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Агабекян Карен
редактор
Ліверпуль здійснив мрію відомого тренера — у нього остання стадія раку
Свен-Йоран Ерікссон в обіймах одного з гравців своєї команди. Фото: "Ліверпуль"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Англійський "Ліверпуль" та нідерландський "Аякс" з Амстердаму зіграли товариський матч. У ньому виступили легенди обох клубів.

Матч ознаменувався поверненням на тренерський місток легендарного шведського тренера Свена-Йорана Ерікссона, повідомив портал Новини.LIVE.

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Англійський клуб у цьому матчі реалізував мрію Ерікссона, який переживає останню стадію раку. Швед є вболівальником клубу і завжди хотів його тренувати.

Товариський матч легенд "Ліверпуля" та "Аякса" на "Енфілді" завершився перемогою господарів з рахунком 4:2.

"Ліверпуль" — "Аякс" — 4:2

Голи: Віньяль, 54, Cіссе, 74, Ель-Жар, 80 — Боеррігтер, 2, Мусампа, 43

Ерікссон раніше тренував збірні Англії та Мексики, "Бенфіку", "Рому", "Фіорентину", "Сампдорію", "Лаціо", "Манчестер Сіті", "Лестер" та низку інших команд.

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футбол
рак
Ліверпуль
АПЛ

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