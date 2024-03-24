Ліверпуль здійснив мрію відомого тренера — у нього остання стадія раку
Англійський "Ліверпуль" та нідерландський "Аякс" з Амстердаму зіграли товариський матч. У ньому виступили легенди обох клубів.
Матч ознаменувався поверненням на тренерський місток легендарного шведського тренера Свена-Йорана Ерікссона, повідомив портал Новини.LIVE.
Ліверпуль подарував мрію Ерікссону
Англійський клуб у цьому матчі реалізував мрію Ерікссона, який переживає останню стадію раку. Швед є вболівальником клубу і завжди хотів його тренувати.
Товариський матч легенд "Ліверпуля" та "Аякса" на "Енфілді" завершився перемогою господарів з рахунком 4:2.
A special Anfield ovation for Sven-Göran Eriksson ❤️ pic.twitter.com/632Y9uiJQY— Liverpool FC (@LFC) 23 березня 2024
"Ліверпуль" — "Аякс" — 4:2
Голи: Віньяль, 54, Cіссе, 74, Ель-Жар, 80 — Боеррігтер, 2, Мусампа, 43
Ерікссон раніше тренував збірні Англії та Мексики, "Бенфіку", "Рому", "Фіорентину", "Сампдорію", "Лаціо", "Манчестер Сіті", "Лестер" та низку інших команд.
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