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Юрген Клопп впав в істерику після поразки Ліверпуля від МЮ — деталі

18 березня 2024 14:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Юрген Клопп впав в істерику після поразки Ліверпуля від МЮ — деталі
Юрген Клопп під час матчу. Фото: Reuters/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп не зміг впоратися з емоціями після поразки його команди у чвертьфіналі Кубка Англії від "Манчестер Юнайтед". Підопічні німецького наставника пропустили вирішальний гол за декілька секунд до фінального свистка арбітра.

Клопп дав емоційне інтерв'ю з мотивів цього протистояння, повідомляє Daily Mail.

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Данський журналіст, який перебував у пресцентрі під час інтерв'ю Юргена Клоппа, розповів, що тренер "Ліверпуля" "налякав" перехожих криками та криками. Німецький фахівець звинуватив репортера у некомпетентності та відмовився з ним розмовляти.

Юрген Клопп
Юрґен Клопп під час гри. Фото: Reuters/Lee Smith

Скандальний інцидент після матчу

"Ліверпуль" вибув із розіграшу Кубка Англії. Юрген Клопп не зможе завоювати цей трофей у свій останній сезон із "червоними". Тренер був розчарований драматичним фіаско і вважав, що датський журналіст без поваги ставить питання про футболістів "Ліверпуля".

"Я був дуже здивований. Люди, що стояли навколо, були налякані й майже притиснулися до стіни зі словами: "Ух ти, що, чорт забирай, тут тільки що сталося?". Клопп продовжував йти коридором, кричачи та кричачи на мене", — розповів журналіст.

Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсенала" наприкінці сезону — клуб ухвалив рішення щодо гравця.

Голанн обрав клуб, до якого перейде з "Манчестер Сіті".

Скандал після матчу "Атлетико" та "Барселони" — Хаві розкритикував суддів.

Тен Гаг розповів, що допомогло "Манчестер Юнайтед" обіграти "Ліверпуль".

Забарний розповів, як збірна України зіграє проти Боснії та Герцеговини.

спорт
футбол
Ліверпуль
Юрген Клопп
тренер
Кубок Англії

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