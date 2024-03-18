Юрген Клопп впав в істерику після поразки Ліверпуля від МЮ — деталі

Юрген Клопп під час матчу. Фото: Reuters/Molly Darlington

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп не зміг впоратися з емоціями після поразки його команди у чвертьфіналі Кубка Англії від "Манчестер Юнайтед". Підопічні німецького наставника пропустили вирішальний гол за декілька секунд до фінального свистка арбітра.

Клопп дав емоційне інтерв'ю з мотивів цього протистояння, повідомляє Daily Mail.

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Данський журналіст, який перебував у пресцентрі під час інтерв'ю Юргена Клоппа, розповів, що тренер "Ліверпуля" "налякав" перехожих криками та криками. Німецький фахівець звинуватив репортера у некомпетентності та відмовився з ним розмовляти.

Юрґен Клопп під час гри. Фото: Reuters/Lee Smith

Скандальний інцидент після матчу

"Ліверпуль" вибув із розіграшу Кубка Англії. Юрген Клопп не зможе завоювати цей трофей у свій останній сезон із "червоними". Тренер був розчарований драматичним фіаско і вважав, що датський журналіст без поваги ставить питання про футболістів "Ліверпуля".

"Я був дуже здивований. Люди, що стояли навколо, були налякані й майже притиснулися до стіни зі словами: "Ух ти, що, чорт забирай, тут тільки що сталося?". Клопп продовжував йти коридором, кричачи та кричачи на мене", — розповів журналіст.

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