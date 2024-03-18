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Скандал після матчу Атлетико та Барселони — Хаві розкритикував суддів

18 березня 2024 09:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Скандал після матчу Атлетико та Барселони — Хаві розкритикував суддів
Хаві Ернандес висловлює претензії арбітрам. Фото: Reuters/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер каталонської "Барселони" Хаві Ернандес прокоментував перемогу над мадридським "Атлетико". Його команда завдала розгромної поразки підопічним Дієго Сімеоне.

Хаві був змушений залишити поле ще у першому таймі, повідомляє Sport.es.

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У матчі 29-го туру чемпіонату Іспанії з футболу "Атлетико" програв "Барселоні" з рахунком 0:3. Це перше фіаско з різницею у три м'ячі для "матрацників" на стадіоні "Ванда Метрополітано". Також ця поразка стала першою для "Атлетіко" у Мадриді з січня 2023 року.

Хаві та Сімеоне
Хаві та Сімеоне перед матчем. Фото: Reuters/Albert Gea

Дієго Сімеоне жодного разу в кар'єрі не відбирав очки у "Барселони" під керівництвом Хаві Ернандеса. Проте перемога каталонського клубу була затьмарена новим вилученням Хаві.

Що сказав тренер "Барселони"

У середині першого тайму головний тренер каталонської команди отримав дві поспіль жовті картки та був змушений залишити поле. За всю кар'єру футболіста Хаві жодного разу не отримував червоних карток, натомість цього сезону його регулярно видаляють.

Після фінального свистка арбітра, який зафіксував виїзну перемогу "Барселони" з рахунком 3:0, Хаві заявив, що незадоволений суддівством. На думку тренера, арбітри дозволяють іншим командам грубо грати проти футболістів "Барселони".

Хаві Ернандес
Хаві Ернандес сперечається із суддею. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Це призвело до того, що тренерський штаб у матчі з "Атлетіко" був змушений вдатися до послуг двох гравців молодших 18 років, які вийшли на поле в основному складі. Молоді Ламін Ямал та Марк Касадо вийшли на заміну. Склад каталонської команди залишається переповненим.

Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсенала" наприкінці сезону — клуб ухвалив рішення щодо гравця.

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