Миколенко отримає можливість перейти в один із найкращих клубів світу

Віталій Миколенко у матчі за "Евертон". Фото: Reuters/Molly Darlington

Захисник англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко став одним із кандидатів на трансфер у відомий європейський клуб. "Іриски" відпустять молодого футболіста, якщо отримають вигідну пропозицію.

Долю Миколенка буде вирішено за декілька місяців, повідомляє Bild.

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Контракт Віталія Миколенка із "Евертоном" діє до літа 2026 року. Він проводить вдалий сезон за англійську команду та регулярно отримує високі оцінки за свою гру. Завдяки цьому на українця звернули увагу до інших європейських ліг.

Віталій Миколенко у матчі за збірну України. Фото: УАФ

Трансфер Миколенко з "Евертону"

Головним претендентом на українського захисника стала мюнхенська "Баварія", яка включила прізвище Віталія до списку потенційних кандидатів на заміну Альфонсо Дейвісу. Влітку канадський футболіст перейде до мадридського "Реала", і німецький клуб вже зараз шукає заміну гравцю.

"Евертон" хоче отримати за Миколенка не менше ніж 30 млн євро. У "Баварії" ухвалять рішення щодо Віталія після того, як стане відомо, хто очолить мюнхенську команду замість Томаса Тухеля.

У сезоні 2023/2024 Миколенко провів за "Евертон" 26 матчів у всіх турнірах та забив два голи.

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