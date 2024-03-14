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Динамо відпустить у відомий клуб талановитого молодого вихованця

14 березня 2024 16:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо відпустить у відомий клуб талановитого молодого вихованця
Тренер Олександр Шовковський перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Юний футболіст київського "Динамо" Данііл Моісєєв може змінити клуб задовго до того, як отримає шанс проявити себе в юнацькій команді "біло-синіх". На гравця претендують кілька клубів із Бундесліги.

Команди Бундесліги звернули увагу на "динамівця" під час тренувань киян у Німеччині, повідомляє Legioners.com.ua.

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На початку повномасштабної інтервенції росіян у 2022 році керівництво "Динамо" зуміло евакуювати своїх молодих футболістів до Німеччини, де вони провели кілька місяців. Та подорож може стати доленосною для одного з київських футболістів.

Данило Мойсеєв
Данііл Моісєєв під час тренування. Фото: legioners.com.ua

Трансфер вихованця "Динамо"

Молодий 16-річний воротар Данііл Моїсєєв уже декілька років займається в академії київського клубу. Його вже внесли до заявки юнацького складу "Динамо", проте воротар ще не встиг дебютувати у цій команді.

Одразу декілька німецьких клубів хочуть запропонувати контракт Моісєєву. Найбільш активними потенційними покупцями стали "Боруссія" з Менхенгладбаха та берлінська "Герта". Німці готові запропонувати "Динамо" суму відступних за гравця, але подробиці майбутньої угоди не відомі.

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