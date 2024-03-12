Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

Андрій Лунін під час розминки. Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін став головною трансферною метою відомого клубу. Вже влітку "бланкос" отримають вигідну пропозицію щодо гравця.

"Реал" готовий відпустити Луніна, повідомляє Diario AS.

Читайте також:

Андрій Лунін виступає за мадридський "Реал" із 2018 року. За цей час він декілька разів йшов в оренду, але цього сезону зумів виграти конкуренцію за право стати основним голкіпером іспанської команди. Однак невдовзі ситуація може змінитись.

Лунін у складі "Реалу" перед матчем. Фото: instagram.com/realmadrid/

Бельгієць Тібо Куртуа відновлюється від травми та готується повернутися у ворота "Реала". У такому разі Лунін знову опиниться на лаві запасних. Мадридці не проти зберегти Луніна, але він має змиритися з роллю дублера Куртуа.

Куди може перейти Лунін

Керівництво англійського "Манчестер Юнайтед" планує літню трансферну кампанію. Попри те, що "червоні дияволи" можуть змінити тренера, вже складено список футболістів, які можуть поповнити команду.

Одним із пріоритетних трансферів "МЮ" стане запрошення до команди Луніна. Клуб не влаштовує гра Андре Онана, замість якого на "Олд Траффорд" має переїхати надійніший воротар. "Юнайтед" готовий заплатити за українця 35 млн євро.

Нагадаємо, біатлоністка Джима встановила новий рекорд.

Голкіпер Андрій Трубін залишить "Бенфіку" заради трансферу у топклуб.

"Манчестер Юнайтед" вирішив звільнити Тен Хага — хто стане новим тренером.

Мудрик забив "Ньюкаслу" — як уболівальники "Челсі" відреагували на гол українця.