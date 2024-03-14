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Довбик влітку переїде в АПЛ — Жирона заробить великі гроші

14 березня 2024 10:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Довбик влітку переїде в АПЛ — Жирона заробить великі гроші
Довбик та Савіо на тренуванні. Фото: instagram.com/savinho/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард каталонської "Жирони" та збірної України Артем Довбик розпочне наступний сезон в іншому чемпіонаті. Футболістом цікавляться одразу декілька англійських команд.

"Жирона" вже назвала трансферну вартість українця, повідомляє Daily Mail.

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Артем Довбик вдало провів першу половину сезону у складі "Жирони". Він став одним із найкращих бомбардирів іспанської Ла-Ліги. На рахунку футболіста 14 м'ячів та п'ять результативних передач.

Артем Довбик
Артем Довбик у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Головний претендент на Довбика

Форвард не може забити вже декілька матчів поспіль, проте це не вплинуло на інтерес українця з боку англійських клубів. Вже влітку Артем може змінити не лише команду, а й спробувати сили у новому для нього чемпіонаті.

Головним претендентом на Добвика є "Ньюкасл". Представники "сорок" вже обговорюють із керівництвом "Жирони" трансфер українського форварда. Каталонці заплатили за Артема 14 млн євро. Вони не розглядатимуть пропозиції нижче 35 млн євро. "Ньюкасл" може дозволити собі такі витрати.

Також на Довбика претендує "Брайтон". Раніше повідомлялося про інтерес до форварда з боку "Тоттенгема".

Нагадаємо, Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

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спорт
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Артем Довбик
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