ПСЖ може заплатити за зірку Ліверпуля 140 млн євро

Луїс Діас у матчі Ліги Європи. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Найближчого літа англійський "Ліверпуль" зможе заробити величезні гроші на продажі одного зі своїх футболістів. Йдеться про флангового хавбека Луїса Діаса.

У послугах колумбійця зацікавлений "ПСЖ", повідомляє Get French Football News.

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"Ліверпулю" буде важко утримати 27-річного півзахисника Луїса Діаса. Цей футболіст переїхав на "Енфілд" у січні 2022 року, а вже влітку 2024 року матиме шанс змінити клуб.

Луїс Діас втратив гольовий момент. Фото: Reuters/Carl Recine

Фантастична пропозиція від "ПСЖ"

У послугах Діаса зацікавлені "Баварія" та "Барселона", проте чемпіони Франції готові виграти конкуренцію за гравця в інших клубів. "ПСЖ" заплатить за колумбійця стільки, скільки не зможуть запропонувати інші потенційні покупці. Йдеться про суму 140 млн євро.

У "ПСЖ" вважають, що запрошення Діаса стане одним із методів, які допоможуть компенсувати відхід Кіліана Мбаппе. Заради цього французький клуб готовий заплатити будь-які гроші.

У сезоні 2023/2024 Діас провів за "Ліверпуль" 38 поєдинків у всіх турнірах. Він забив 11 голів та зробив п'ять результативних передач.

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