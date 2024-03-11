Біатлоністка Джима встановила новий рекорд

Юлія Джима після гонки. Фото: ukrbiathlon

Відома українська спортсменка Юлія Джима опинилася в елітному клубі біатлоністів. Вона стала 72 представницею цього виду спорту, якій вдалося провести 300 перегонів у кар'єрі.

Джима стала третьою українкою у цьому почесному списку, повідомляє "Укрбіатлон".

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На вершині рейтингу біатлоністів, які провели найбільше перегонів в історії цього виду спорту, залишається Уле-Ейнар Б'єрндален із Норвегії. Він зумів провести 582 перегони. Загалом 72 спортсмени увійшли до почесного клубу біатлоністів, який провели 300 або більше перегонів. Тепер серед них з'явилася ще одна українка.

Юлія Джима на Олімпіаді. Фото: instagram.com/julidzhima/

Досягнення Джими

До початку сезону 2023/2024 всього два українці провели понад 300 перегонів у кар'єрі. Це Андрій Дериземля та Валентина Семеренко. Перший з них уже завершив кар'єру, другий офіційно не оголошував про відхід з великого спорту.

Під час чемпіонату світу-2024 з біатлону Юлія Джима наздогнала Олену Білосюк за кількістю проведених перегонів. Досвідчена 37-річна спортсменка не відновилася після травми, що дозволило Джимі вирватися вперед.

Під час передостаннього етапу Кубка світу в Солт-Лейк Сіті Джима провела три перегони: спринт, естафету та переслідування. Загалом на рахунку киянки 301 гонка.

В історії біатлону лише 26 жінок зуміли провести увійти до клубу спортсменів, яким підкорилося це досягнення.

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