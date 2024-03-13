Шахтар підписав контракт із майбутньою зіркою українського футболу
Голкіпер молодіжної збірної України Кіріл Фесюн влітку стане футболістом донецького "Шахтаря". Він уже підписав попередній контракт із "гірниками".
Фесюн став одним із відкриттів нинішнього сезону в УПЛ, повідомляє у своєму Telegram-акаунті журналіст Володимир Звєров.
Керівництво донецького "Шахтаря" оформило трансфер воротаря української молоді Кіріла Фесюна. "Колос" отримав за свого футболіста три мільйони євро. Цю суму було прописано в контракті голкіпера, і "гірники" вирішили виплатити її без торгів.
Конкурент для Різника
У сезоні-2023/2024 Фесюн виходив на поле 19 разів. Він пропустив 14 голів у свої ворота, однак у десяти поєдинках зумів зберегти їх у недоторканності.
"Шахтар" збирався зробити "Колосу" пропозицію щодо 21-річного Фесюна лише влітку. Однак "гірники" вирішили поспішити та виявити наполегливість через те, що у послугах молодого гравця зацікавлені клуби з Німеччини та Англії.
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