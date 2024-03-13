Шахтар підписав контракт із майбутньою зіркою українського футболу

Кіріл Фесюн після матчу. Фото: instagram.com/kiril_fesyun23/

Голкіпер молодіжної збірної України Кіріл Фесюн влітку стане футболістом донецького "Шахтаря". Він уже підписав попередній контракт із "гірниками".

Фесюн став одним із відкриттів нинішнього сезону в УПЛ, повідомляє у своєму Telegram-акаунті журналіст Володимир Звєров.

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Керівництво донецького "Шахтаря" оформило трансфер воротаря української молоді Кіріла Фесюна. "Колос" отримав за свого футболіста три мільйони євро. Цю суму було прописано в контракті голкіпера, і "гірники" вирішили виплатити її без торгів.

Футболісти молодіжної збірної України Фото: instagram.com/kiril_fesyun23/

Конкурент для Різника

У сезоні-2023/2024 Фесюн виходив на поле 19 разів. Він пропустив 14 голів у свої ворота, однак у десяти поєдинках зумів зберегти їх у недоторканності.

Кіріл Фесюн у грі. Фото: instagram.com/kiril_fesyun23/

"Шахтар" збирався зробити "Колосу" пропозицію щодо 21-річного Фесюна лише влітку. Однак "гірники" вирішили поспішити та виявити наполегливість через те, що у послугах молодого гравця зацікавлені клуби з Німеччини та Англії.

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