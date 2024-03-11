Манчестер Юнайтед вирішив звільнити Тен Хага — хто стане новим тренером

Тренер Ерік Тен Хаг керує грою "МЮ". Фото: Reuters/Carl Recine

Новий співвласник англійського клубу "Манчестер Юнайтед" сер Джим Реткліфф вирішив звільнити головного тренера команди Еріка тен Хага. Вже знайдено заміну нідерландському наставнику.

"Червоні дияволи" можуть звільнити тен Хага до кінця сезону, повідомляє football365.

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У "Манчестер Юнайтед" незадоволені виступом команди під керівництвом Еріка тен Хага. Колишній тренер "Аякса" успішно провів перший сезон на "Олд Траффорд". Він вивів "червоних дияволів" у фінал Кубка Англії, а також вивів "МЮ" у четвірку найкращих команд АПЛ.

Тен Хаг та капітан "МЮ" Фернандеш сперечаються із суддями. Фото: Reuters/REUTERS/Carl Recine

Цього сезону тен Хаг перестав контролювати команду. "Манчестер Юнайтед" фінішував останнім у своїй групі Ліги чемпіонів і опинився на шостому місці у турнірній таблиці АПЛ після 28 турів. У клубі вирішили замінити головного тренера.

Хто може очолити "МЮ"

Спочатку власники "червоних дияволів" планували, що тен Хаг зможе доопрацювати до кінця сезону. Проте тренера готові звільнити вже найближчим часом. Поки не відомо, хто працюватиме з командою до кінця сезону, якщо відставка тен Хага все ж таки відбудеться.

Роберто Де Дзербі під час матчу "Брайтона". Фото: Reuters/Paul Childs

Вже влітку "Юнайтед" може очолити головний тренер "Брайтону" Роберто Де Дзербі. "Червоні дияволи" готові компенсувати "чайкам" втрату наставника та заплатити за італійського фахівця 16 млн євро. Окрім "МЮ", на Де Дзербі також претендує каталонська "Барселона".

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