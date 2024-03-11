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Світоліна поскаржилася на травму та втому

11 березня 2024 10:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Світоліна поскаржилася на травму та втому
Еліна Світоліна позує для вболівальників. Фото: instagram.com/elisvitolina/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українська тенісистка Еліна Світоліна тріумфально повернулася на корт після народження доньки. Проте травми заважають їй регулярно виборювати трофеї на престижних турнірах.

Світоліна розповіла, як бореться зі своїми травмами, в інтерв'ю "Великому тенісу України".

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Еліна Світоліна не змогла виступити на першості в Досі (Катар), але відправилася до Дубаї (ОАЕ), щоб спробувати виграти цю першість. Але за декілька днів до початку турніру у тенісистки почала сильно хворіти спина. Бажання грати будь-що-будь призвело до того, що Еліна була змушена регулярно приймати знеболювальні препарати.

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна на відпочинку. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Травма Світоліної

Після турніру в Еміратах тенісистка пройшла медичне обстеження, яке виявило у неї запалення. Спортсменці довелося тиждень провести без тренувань. При цьому вона продовжувала займатись у тренажерному залі, щоб підтримувати форму. Це дозволило Еліні виступити на турнірі в Індіан-Уеллс.

Еліна Світоліна
Тенісисти Еліна Світоліна та Сергій Стаховський з уболівальниками. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Нині Світоліна нормально почувається. Вона вже не може тренуватися з тією ж інтенсивністю, як у молодості, але досі працює на корті по півтори години практично щодня. Еліна ретельно стежить за станом здоров'я та повністю викладається на заняттях. Тенісистка мріє про нові перемоги.

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