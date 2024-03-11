Гвардіола розповів, чи є у нього конфлікт із Де Брюйне

Хосеп Гвардіола та Кевін Де Брюйне під час матчу. Фото: Reuters/Carl Recine

Лідер англійського "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне виявився незадоволеним заміною у матчі проти "Ліверпуля". Бельгійський футболіст на підвищених тонах поговорив із головним тренером команди Хосепом Гвардіолою.

На післяматчевій пресконференції наставник "містян" прокоментував цей епізод, повідомляє The Telegraph.

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У центральному матчі 28 туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" зіграв унічию з рахунком 1:1 у виїзному поєдинку з "Ліверпулем". Хосеп Гвардіола замінив Кевіна Де Брюйне на 69-й хвилині поєдинку, і це дуже не сподобалося бельгійському півзахиснику.

Хосеп Гвардіола контролює емоції під час матчу. Фото: Reuters/Carl Recine

Про що Гвардіола говорив із Де Брюйне

Головний тренер "містян" постарався "погасити емоції" після фінального свистка. Він заявив, що не засмучений поведінкою бельгійського футболіста та задоволений тим, як Кевін відреагував на заміну. Гвардіола підтвердив, що Де Брюйне, як і раніше, необхідний "Манчестер Сіті".

"Я побачив відмінну реакцію від нашого лідера. Він хотів продовжити грати й змінити ситуацію на полі. Його пристрасть та енергія підтверджують, що Де Брюйне переживає про успіхи команди. Це найголовніше", — пояснив Гвардіола.

Тренер додав, що замінив бельгійця для того, щоб випустити на поле футболіста, який найкраще тримає м'яч. Матео Ковачіч допоміг "Сіті" знизити атакувальний потенціал "Ліверпуля".

Після 28 турів лондонський "Арсенал" очолює турнірну таблицю АПЛ. "Ліверпуль" набрав стільки ж очок і зайняв другий рядок за додатковими показниками. "Манчестер Сіті" відстає від лідерів на один бал та йде на третьому місці.

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