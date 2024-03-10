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Анчелотті не хоче відпускати Луніна до збірної України

10 березня 2024 21:15
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Агабекян Карен
редактор
Анчелотті не хоче відпускати Луніна до збірної України
Карло Анчелотті під час матчу з "Мальоркою". Фото: REUTERS/Juan Medina
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті безрадісно сприйняв інформацію про виклик основного голкіпера Андрія Луніна до збірної України. Він би вважав за краще, щоб футболіст залишився у Мадриді.

Фахівець боїться залишитися на завершальній стадії сезону з одним Кепою Аррісабалагою, повідомив портал Defensa Central.

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Андрій Лунін
Андрій Лунін під час матчу із "Атлетіко". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Анчелотті боїться залишитися без Луніна

За інформацією джерела, Анчелотті побоюється, що виклик Луніна до національної команди може зашкодити "Реалу". При цьому тренер не здивований рішенням Сергія Реброва залучити до важливих матчів футболіста, який набрав чудову форму.

Анчелотті боїться, що Лунін може отримати травму у збірній України, і він на кінець сезону залишиться без Андрія та Тібо Куртуа.

Цього сезону Лунін у 21 матчі у всіх турнірах пропустив 17 голів, у дев'яти іграх він залишив ворота сухими.

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футбол
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Карло Анчелотті
українські легіонери (футбол)

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