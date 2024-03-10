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Мілевський розповів, де б грав Мудрик у легендарному Челсі Моуріньо

10 березня 2024 08:00
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Агабекян Карен
редактор
Мілевський розповів, де б грав Мудрик у легендарному Челсі Моуріньо
Український ексфутболіст Артем Мілевський. Фото: t.me/TIMI_1010
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський висловився про проблеми Михайла Мудрика у "Челсі". Ексгравець також дав пораду, як потрібно потрапити та заграти у стартовому складі клубу.

Свої повчання Мілевський сказав в ефірі YouTube-каналу Волошин.

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За словами Артема, на Мудрику зараз сильно позначається психологічний тиск, пов'язаний сумою трансферу в 80 млн євро і 10-м номером.

"Добре, що в нього зараз команда, де знаходяться молоді хлопці та молодий тренер. Але якби він потрапив у команду, де був Лемпард, Дрогба, кого там тільки не було, наприклад, за Моурінью — його б просто посадили там, він би нічого не зміг", — сказав Мілевський.

Щодо самої гри, то Артем впевнений, що Мудрику треба грати на своїх сильних якостях і не потрібно вигадувати нічого нового. Михайло ж намагається щось вигадати.

"Мені завжди говорили всі тренери, Сьомін говорив: "Що в тебе сильне? Ти біжиш? Ти не біжиш. Ти добре м'яч корпусом прикриваєш? Так. Ти можеш віддати передачу? На цьому грайся. У тебе удар з-за меж штрафного майданчика є? Ні. Значить, краще віддай комусь. Алієв поруч – віддай йому, він проб'є". І ось так він має грати. Він має їх розвивати", — зазначив Артем.

Також Мілевський вважає, що на Мудрику спочатку було набагато більше тиску, ніж на лідерах "Жирони" Вікторі Циганкові та Артему Довбику, від яких не було позамежних очікувань, але вони стали зірками.

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Мудрику доведеться піти з "Челсі" — відома причина.

Захисник збірної України Ілля Забарний може стати гравцем відомого клубу.

футбол
Артем Мілевський
Михайло Мудрик
українські легіонери (футбол)

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