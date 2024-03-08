Забарний може стати гравцем Манчестер Сіті — що відомо
Захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний може перейти до команди, яка регулярно бореться за трофеї. У послугах українського футболіста зацікавлений "Манчестер Сіті".
Наставник "містян" Хосеп Гвардіола високо оцінив потенціал гравця "вишень", повідомляє Daily Mail.
Лідер оборони англійського "Борнмута" Ілля Забарний опинився у списку потенційних новачків "Манчестер Сіті". Чемпіони АПЛ регулярно запрошують до команди нових захисників, за кожного з яких "містяни" без роздумів готові заплатити щонайменше 50 млн євро.
Трансфер Забарного до "Манчестер Сіті"
У сезоні 2023/2024 Ілля Забарний зіграв у складі "Борнмуту" 28 матчів у всіх турнірах. Українець отримав чотири жовті картки. Він є одним із небагатьох футболістів в АПЛ, які проводять на полі всі матчі без замін.
Експерти та вболівальники високо цінують гру Забарного та відзначають прогрес Іллі. Епізоди з діями українця в обороні часто потрапляють до збірки найкращих моментів Прем'єр-ліги. Головним претендентом на українця вважався "Тоттенгем", проте лондонська команда мала серйозний аргумент.
"Манчестер Сіті" готовий заплатити 35 млн євро за Іллю Забарного під час літнього трансферного вікна. При цьому 21-річний футболіст може провести наступний сезон у "Борнмуті" на правах оренди, після чого одягне футболку "городян".
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