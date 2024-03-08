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Забарний може стати гравцем Манчестер Сіті — що відомо

8 березня 2024 08:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Забарний може стати гравцем Манчестер Сіті — що відомо
Ілля Забарний у матчі за "Борнмут". Фото: REUTERS/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний може перейти до команди, яка регулярно бореться за трофеї. У послугах українського футболіста зацікавлений "Манчестер Сіті".

Наставник "містян" Хосеп Гвардіола високо оцінив потенціал гравця "вишень", повідомляє Daily Mail.

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Лідер оборони англійського "Борнмута" Ілля Забарний опинився у списку потенційних новачків "Манчестер Сіті". Чемпіони АПЛ регулярно запрошують до команди нових захисників, за кожного з яких "містяни" без роздумів готові заплатити щонайменше 50 млн євро.

Трансфер Забарного до "Манчестер Сіті"

У сезоні 2023/2024 Ілля Забарний зіграв у складі "Борнмуту" 28 матчів у всіх турнірах. Українець отримав чотири жовті картки. Він є одним із небагатьох футболістів в АПЛ, які проводять на полі всі матчі без замін.

Ілля Забарний
Забарний бореться з Фоденом із "Сіті". Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Експерти та вболівальники високо цінують гру Забарного та відзначають прогрес Іллі. Епізоди з діями українця в обороні часто потрапляють до збірки найкращих моментів Прем'єр-ліги. Головним претендентом на українця вважався "Тоттенгем", проте лондонська команда мала серйозний аргумент.

Ілля Забарний
Ілля Забарний у матчі з "Лестер Сіті". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

"Манчестер Сіті" готовий заплатити 35 млн євро за Іллю Забарного під час літнього трансферного вікна. При цьому 21-річний футболіст може провести наступний сезон у "Борнмуті" на правах оренди, після чого одягне футболку "городян".

Нагадаємо, Зінченко готується до трансферу з "Арсенала" — на нього претендують два клуби.

Мудрику доведеться піти із "Челсі" в оренду.

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Миколенко чекає трансфер до англійського топклубу

Шапаренко продовжить кар'єру в Італії — "Динамо" готує трансфер. 

Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.

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