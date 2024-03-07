Жирона претендує на двох гравців Шахтаря — про кого йдеться

Георгій Судаков на тренуванні "гірників". Фото: пресслужба "Шахтаря"

Два футболісти збірної України можуть продовжити кар'єру в Іспанії. "Жирона" звернула увагу на гравців донецького "Шахтаря".

Артем Бондаренко та Георгій Судаков зацікавили каталонський клуб, повідомляє Esport3.

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Керівництво та тренерський штаб "Жирони" задоволені виступом Віктора Циганкова та Артема Довбика. Каталонський клуб має намір й надалі працювати з українським ринком футболістів.

Бондаренко в компанії Коноплі та Бондаря. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Деталі пропозиції щодо Судакова та Бондаренка

"Жирона" цікавиться одразу декількома футболістами з України. Журналісти повідомляли, що Олександр Тимчик із "Динамо" та Олексій Кащук із "Шахтаря" можуть переїхати до Каталонії. Тепер стало відомо про інтерес "Жирони" до ще двох "гірників".

"Біло-червоним" буде складно одночасно сплатити трансфери Артема Бондаренка та Георгія Судакова. До того ж каталонському клубу доведеться витримати конкуренцію за цих футболістів із клубами з Італії та Англії.

Однак "Жирона" має намір запропонувати "Шахтарю" варіант, який може зацікавити донецький клуб. "Гірники" отримають за своїх гравців не лише гроші, а й відсоток від їхнього подальшого продажу. Йдеться про систему "50 на 50", тобто "Шахтар" отримає половину суми, коли "Жирона" через рік чи декілька років продасть українських футболістів.

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