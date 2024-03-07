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Жирона претендує на двох гравців Шахтаря — про кого йдеться

7 березня 2024 12:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Жирона претендує на двох гравців Шахтаря — про кого йдеться
Георгій Судаков на тренуванні "гірників". Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Два футболісти збірної України можуть продовжити кар'єру в Іспанії. "Жирона" звернула увагу на гравців донецького "Шахтаря".

Артем Бондаренко та Георгій Судаков зацікавили каталонський клуб, повідомляє Esport3.

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Керівництво та тренерський штаб "Жирони" задоволені виступом Віктора Циганкова та Артема Довбика. Каталонський клуб має намір й надалі працювати з українським ринком футболістів.

Артем Бондаренко
Бондаренко в компанії Коноплі та Бондаря. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Деталі пропозиції щодо Судакова та Бондаренка

"Жирона" цікавиться одразу декількома футболістами з України. Журналісти повідомляли, що Олександр Тимчик із "Динамо" та Олексій Кащук із "Шахтаря" можуть переїхати до Каталонії. Тепер стало відомо про інтерес "Жирони" до ще двох "гірників".

"Біло-червоним" буде складно одночасно сплатити трансфери Артема Бондаренка та Георгія Судакова. До того ж каталонському клубу доведеться витримати конкуренцію за цих футболістів із клубами з Італії та Англії.

Однак "Жирона" має намір запропонувати "Шахтарю" варіант, який може зацікавити донецький клуб. "Гірники" отримають за своїх гравців не лише гроші, а й відсоток від їхнього подальшого продажу. Йдеться про систему "50 на 50", тобто "Шахтар" отримає половину суми, коли "Жирона" через рік чи декілька років продасть українських футболістів.

Нагадаємо, Зінченко готується до трансферу з "Арсенала" — на нього претендують два клуби.

Мудрику доведеться піти із "Челсі" в оренду.

Миколенко чекає трансфер до англійського топклубу

Шапаренко продовжить кар'єру в Італії — "Динамо" готує трансфер. 

Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.

спорт
футбол
ФК Шахтар
Футбол трансфери
Жирона
Георгій Судаков
Артем Бондаренко

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