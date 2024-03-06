Миколенко чекає трансфер до англійського топклубу — що відомо

Віталій Міколенко у матчі за "Евертон". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко готується до зміни клубу. У його послугах зацікавлена одна із найамбіційніших команд Прем'єр-ліги.

"Евертон" може заробити на трансфері українця великі гроші, повідомляє Daily Star.

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Віталій Миколенко проводить один із найкращих сезонів у своїй кар'єрі. Він зіграв уже 25 матчів за "Евертон" та забив два голи. Експерти зазначають, що українець прогресує з кожним місяцем. Це спричинило інтерес до гравця з боку інших команд.

Трансфер Миколенко

Контракт 24-річного футболіста з "ірисками" діє до літа 2026 року. Це дозволяє "Евертону" вимагати за захисника будь-яку суму. Керівництво клубу хоче отримати за Миколенка щонайменше 30 млн євро. Вже відомий потенційний покупець Віталія.

Віталій Миколенко бореться із суперником. Фото: REUTERS/Carl Recine

У послугах українського футболіста зацікавлений англійський "Ньюкасл". Цей клуб планує активну літню трансферну кампанію, щоб покращити результати у Прем'єр-лізі та знову вийти до єврокубків. Одним із новачків "сорок" має стати Віталій Миколенко. "Ньюкасл" вже готує пропозицію щодо гравця.

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