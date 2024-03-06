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Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб — что известно

6 марта 2024 10:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб — что известно
Виталий Миколенко в матче за "Эвертон". Фото: Reuters/Jason Cairnduff
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко готовится к смене клуба. В его услугах заинтересована одна из самых амбициозных команд Премьер-лиги. 

"Эвертон" может заработать на трансфере украинца большие деньги, сообщает Daily Star

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Виталий Миколенко проводит один из лучших сезонов в своей карьере. Он сыграл уже 25 матчей за "Эвертон" и забил два гола. Эксперты отмечают, что украинец прогрессирует с каждым месяцем. Это стало причиной интереса к игроку со стороны других команд. 

Трансфер Миколенко 

Контракт 24-летнего футболиста с "ирисками" действует до лета 2026 года. Это позволяет "Эвертону" потребовать за защитника любую сумму. Руководство клуба хочет получить за Миколенко не менее 30 млн евро. Уже известен потенциальный покупатель на Виталия. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко борется с соперником. Фото: REUTERS/Carl Recine

В услугах украинского футболиста заинтересован английский "Ньюкасл". Этот клуб планирует активную летнюю трансферную кампанию, чтобы улучшить результаты в Премьер-лиге и снова выйти в еврокубки. Одним из новичков "сорок" должен стать Виталий Миколенко. "Ньюкасл" уже готовит предложение по игроку. 

Напомним, Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.

Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец. 

Холанн попросил Месси завершить карьеру.

Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока. 

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе.

спорт
футбол
Эвертон
Футбол трансферы
Виталий Миколенко

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