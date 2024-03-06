Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб — что известно
Защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко готовится к смене клуба. В его услугах заинтересована одна из самых амбициозных команд Премьер-лиги.
"Эвертон" может заработать на трансфере украинца большие деньги, сообщает Daily Star.
Виталий Миколенко проводит один из лучших сезонов в своей карьере. Он сыграл уже 25 матчей за "Эвертон" и забил два гола. Эксперты отмечают, что украинец прогрессирует с каждым месяцем. Это стало причиной интереса к игроку со стороны других команд.
Трансфер Миколенко
Контракт 24-летнего футболиста с "ирисками" действует до лета 2026 года. Это позволяет "Эвертону" потребовать за защитника любую сумму. Руководство клуба хочет получить за Миколенко не менее 30 млн евро. Уже известен потенциальный покупатель на Виталия.
В услугах украинского футболиста заинтересован английский "Ньюкасл". Этот клуб планирует активную летнюю трансферную кампанию, чтобы улучшить результаты в Премьер-лиге и снова выйти в еврокубки. Одним из новичков "сорок" должен стать Виталий Миколенко. "Ньюкасл" уже готовит предложение по игроку.
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