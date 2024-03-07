Мудрику придется уйти из Челси — известная причина

Мудрик и Стерлинг празднуют гол. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик может провести следующий сезон в другой команде. Руководство английского клуба собирается отдать украинца в аренду.

Сразу несколько известных клубов претендуют на молодого игрока, сообщает Daily Mail.

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Михаил Мудрик забил гол. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Где продолжит карьеру Мудрик

Контракт 23-летнего футболиста с "синими" действует до лета 2031 года. "Челси" не собирается продавать Мудрика, однако может отдать Михаила в аренду, чтобы полузащитник получал стабильную игровую практику. Есть несколько команд, который проявляют устойчивый интерес к украинцу.

На Мудрика претендуют мюнхенская "Бавария" и туринский "Ювентус". Недавно к ним добавился мадридский "Атлетико", у которого хорошие отношения с "Челси". Испанский клуб готов арендовать украинца без права выкупа его контракта, а Диего Симеоне хочет поработать с молодым игроком.

В сезоне 2023/2024 Мудрик провел за "Челси" 28 поединков, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

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