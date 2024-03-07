Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мудрику придется уйти из Челси — известная причина arrow

Мудрику придется уйти из Челси — известная причина

7 марта 2024 08:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрику придется уйти из Челси — известная причина
Мудрик и Стерлинг празднуют гол. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик может провести следующий сезон в другой команде. Руководство английского клуба собирается отдать украинца в аренду. 

Сразу несколько известных клубов претендуют на молодого игрока, сообщает Daily Mail

Читайте также:

Хавбек сборной Англии Рахим Стерлинг принял решение отказать саудовскому "Аль-Хилялю" и остаться на "Стэмфорд Бридж". Конкурент Михаила Мудрика за позицию на поле будет основным футболистом "Челси". Вероятно, украинцу придется уйти. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик забил гол. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Где продолжит карьеру Мудрик 

Контракт 23-летнего футболиста с "синими" действует до лета 2031 года. "Челси" не собирается продавать Мудрика, однако может отдать Михаила в аренду, чтобы полузащитник получал стабильную игровую практику. Есть несколько команд, который проявляют устойчивый интерес к украинцу. 

На Мудрика претендуют мюнхенская "Бавария" и туринский "Ювентус". Недавно к ним добавился мадридский "Атлетико", у которого хорошие отношения с "Челси". Испанский клуб готов арендовать украинца без права выкупа его контракта, а Диего Симеоне хочет поработать с молодым игроком. 

В сезоне 2023/2024 Мудрик провел за "Челси" 28 поединков, забил пять мячей и сделал две результативные передачи. 

Напомним, Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.

Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.

Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец. 

Холанн попросил Месси завершить карьеру.

Депутат Гончаренко заявил, что Тимошенко может купить киевское "Динамо"

спорт
футбол
Михаил Мудрик
Футбол трансферы
Челси

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского