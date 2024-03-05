Довбик уйдет из Жироны уже летом — известно, где будет играть украинец

Артем Довбик во время матча. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Украинский форвард испанской "Жироны" Артем Довбик готовится к переходу в другую команду. Он может сменить клуб уже в ближайшее летнее трансферное окно.

Один из лучших бомбардиров Ла Лиги готовится продолжить карьеру в Англии, сообщает Daily Mail.

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"Жирона" готовится обновить состав футболистов в конце нынешнего сезона. Каждое лето испанский клуб отпускает лидеров, что приносит каталонцам большую прибыль. Взамен в команду приходят перспективные футболисты, способные проявить себя и повысить собственную трансферную стоимость. Ближайшее межсезонье не станет исключением.

Довбик и Блинд на тренировке "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/

Куда уйдет Довбик

Сразу несколько известных клубов заинтересованы в переходе форварда сборной Украины. В сезоне 2023/2024 Артем Довбик забил уже 14 голов в испанской Ла Лиге. Высокий, мощный и опытный форвард привлек внимание туринского "Ювентуса", лондонского "Арсенала" и "Ньюкасла".

К этим клубам присоединилась дортмундская "Боруссия". Вице-чемпионы Германии готовы предложить "Жироне" 40 млн евро при условии, что выплата будет осуществляться в течение двух лет. Тренерский штаб "Боруссии" не сомневается, что Довбик быстро адаптируется в Бундеслиге и станет одним из лидеров дортмундской команды.

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