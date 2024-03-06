Мирча Луческу согласился возглавить известный клуб

Мирча Луческу во время работы в киевском "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу дал предварительное согласие амбициозному клубу. Румынский специалист вернется к работе в ближайшее время.

Руководство загребского "Динамо" сделало выгодное предложение опытному тренеру, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на totalno.net.

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Загребское "Динамо" проводит неудачный сезон. Команда, которая регулярно борется за чемпионский титул в чемпионате Хорватии, после 25 туров идут только на третьем месте в турнирной таблице. В ближайшее время состоится замена главного тренера в этой команде.

Мирча Луческу в Киеве. Фото: пресс-служба "Динамо"

Луческу в "Динамо"

Отставка Сергея Якировича с поста наставника загребской команды может состояться уже на следующей неделе. Это зависит от финального результата переговоров с Мирчей Луческу. Румынский наставник дал предварительное согласие стать тренером "Динамо". Стороны обсуждают финансовые детали контракта.

Луческу предлагают возглавить загребскую команду сроком на полтора года с возможностью продления соглашения еще на сезон. Одним из ассистентов Мирчи в "Динамо" должен стать Огнен Вукоевич, который работал с румынским тренером в киевском "Динамо".

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