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Мирча Луческу согласился возглавить известный клуб

6 марта 2024 12:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мирча Луческу согласился возглавить известный клуб
Мирча Луческу во время работы в киевском "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу дал предварительное согласие амбициозному клубу. Румынский специалист вернется к работе в ближайшее время. 

Руководство загребского "Динамо" сделало выгодное предложение опытному тренеру, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на totalno.net.

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Загребское "Динамо" проводит неудачный сезон. Команда, которая регулярно борется за чемпионский титул в чемпионате Хорватии, после 25 туров идут только на третьем месте в турнирной таблице. В ближайшее время состоится замена главного тренера в этой команде. 

Мирча Луческу
Мирча Луческу в Киеве. Фото: пресс-служба "Динамо"

Луческу в "Динамо" 

Отставка Сергея Якировича с поста наставника загребской команды может состояться уже на следующей неделе. Это зависит от финального результата переговоров с Мирчей Луческу. Румынский наставник дал предварительное согласие стать тренером "Динамо". Стороны обсуждают финансовые детали контракта. 

Луческу предлагают возглавить загребскую команду сроком на полтора года с возможностью продления соглашения еще на сезон. Одним из ассистентов Мирчи в "Динамо" должен стать Огнен Вукоевич, который работал с румынским тренером в киевском "Динамо". 

Напомним, Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.

Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.

Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец. 

Холанн попросил Месси завершить карьеру.

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе

спорт
футбол
Динамо
Мирча Луческу
тренер

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