Мірча Луческу погодився очолити відомий клуб

Мірча Луческу під час роботи у київському "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу дав попередню згоду амбітному клубу. Румунський спеціаліст повернеться до роботи найближчим часом.

Керівництво загребського "Динамо" зробило вигідну пропозицію досвідченому тренеру, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на totalno.net.

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Загребське "Динамо" проводить невдалий сезон. Команда, яка регулярно бореться за чемпіонський титул у чемпіонаті Хорватії, після 25 турів йдуть лише на третьому місці у турнірній таблиці. Найближчим часом відбудеться заміна головного тренера у цій команді.

Мірча Луческу у Києві. Фото: пресслужба "Динамо"

Луческу у "Динамо"

Відставка Сергія Якіровича з посади наставника загребської команди може відбутися вже наступного тижня. Це залежить від фінального результату переговорів із Мірчею Луческу. Румунський наставник дав попередню згоду стати тренером "Динамо". Сторони обговорюють фінансові деталі договору.

Луческу пропонують очолити загребську команду терміном на півтора року із можливістю продовження угоди ще на сезон. Одним з асистентів Мірчі в "Динамо" має стати Огнєн Вукоєвич, який працював з румунським тренером у київському "Динамо".

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