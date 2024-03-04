Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Колишній гравець Динамо стане асистентом Луческу у відомому клубі arrow

Колишній гравець Динамо стане асистентом Луческу у відомому клубі

4 березня 2024 11:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Колишній гравець Динамо стане асистентом Луческу у відомому клубі
Мірча Луческу під час роботи у "Динамо". Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Румунський тренер Мірча Луческу найближчим часом може очолити "Динамо". Досвідчений фахівець отримає одразу дві пропозиції щодо роботи в клубах з такою назвою.

Луческу перебуває у відпустці з листопада минулого року після відставки з київського "Динамо", нагадує Totalno.

Читайте також:

Мірча Луческу не збирається на пенсію. Наприкінці осені 2023 року досвідчений фахівець достроково пішов із київського "Динамо". Його наступна команда може мати таку ж назву.

Огнєн Вукоєвич
Огнєн Вукоєвич під час роботи в "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Який клуб очолить Луческу?

Чемпіон Хорватії зазнає ігрової кризи в нинішньому сезоні. Загребське "Динамо" після 25 турів посідає лише третє місце у турнірній таблиці. Лідирує "Рієка", від якої "Динамо" відстає на п'ять балів.

Керівництво хорватського клубу обговорює можливість звільнення головного тренера команди Сергія Якіровича. Головним претендентом на цю посаду є 78-річний Мірча Луческу. Румунський спеціаліст хоче запросити до свого тренерського штабу Огнєна Вукоєвича.

Огнєн Вукоєвич
Огнєн Вукоєвич на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній півзахисник збірної Хорватії виступав у складі київського "Динамо" з 2008 до 2015 року. З 2020 до 2022 року він працював асистентом головного тренера української команди.

Також у послугах Мірчі Луческу зацікавлене "Динамо" із Бухареста.

Нагадаємо, Судаков готується до трансферу — "Шахтар" вирішив долю гравця.

Педрі та Де Йонг нескоро повернуться на поле — "Барселона" зробила заяву щодо гравців.

Жуніор Мораєс повернеться до УПЛ і підпише контракт не з топклубом. 

Клуб з Англії зробив "Реалу" офіційну пропозицію щодо трансферу Луніна. 

"Жирона" продасть Циганкова — куди перейде українець

спорт
футбол
Динамо
Мірча Луческу
тренер

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року