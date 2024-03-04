Колишній гравець Динамо стане асистентом Луческу у відомому клубі

Мірча Луческу під час роботи у "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Румунський тренер Мірча Луческу найближчим часом може очолити "Динамо". Досвідчений фахівець отримає одразу дві пропозиції щодо роботи в клубах з такою назвою.

Луческу перебуває у відпустці з листопада минулого року після відставки з київського "Динамо", нагадує Totalno.

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Мірча Луческу не збирається на пенсію. Наприкінці осені 2023 року досвідчений фахівець достроково пішов із київського "Динамо". Його наступна команда може мати таку ж назву.

Огнєн Вукоєвич під час роботи в "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Який клуб очолить Луческу?

Чемпіон Хорватії зазнає ігрової кризи в нинішньому сезоні. Загребське "Динамо" після 25 турів посідає лише третє місце у турнірній таблиці. Лідирує "Рієка", від якої "Динамо" відстає на п'ять балів.

Керівництво хорватського клубу обговорює можливість звільнення головного тренера команди Сергія Якіровича. Головним претендентом на цю посаду є 78-річний Мірча Луческу. Румунський спеціаліст хоче запросити до свого тренерського штабу Огнєна Вукоєвича.

Огнєн Вукоєвич на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній півзахисник збірної Хорватії виступав у складі київського "Динамо" з 2008 до 2015 року. З 2020 до 2022 року він працював асистентом головного тренера української команди.

Також у послугах Мірчі Луческу зацікавлене "Динамо" із Бухареста.

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