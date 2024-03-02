Динамо у непростому матчі обіграло Чорноморець — Шовковський ще не втрачав очки

Шепелєв після забитого м'яча. Фото: "Динамо"

У 19-му турі Української прем'єр-ліги київське "Динамо" приймало "Чорноморець". Для киян це був перший домашній матч із глядачами за час повномасштабного російського вторгнення.

"Динамо" виграло з рахунком 1:0, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Огляд матчу "Динамо" — "Чорноморець"

"Динамо" дуже активно розпочало матч і за перші 10 хвилин мало кілька добрих моментів для взяття воріт. Потім гра заспокоїлася, і вже обидві команди ходили в атаки. Рівна гра тривала до 38-ї хвилини, коли кияни відкрили рахунок.

Перший гол "Динамо" вийшов курйозним. Після навісу Волошина голкіпер одеситів Варакута руками відбив м'яч собі на дальню штангу, де першим зіграв Шепелєв.

У другому таймі "Динамо" вдалося контролювати матч у позиційному нападі. Звичайно, "Чорноморець" мав моменти, але небезпечними їх назвати складно.

Після замін у другому таймі від обох команд моментів стало ще менше. Тож не дивно, що гра завершилася з рахунком 1:0 на користь "Динамо".

"Динамо" — "Чорноморець" — 1:0

Гол: "Шепелєв, 38

"Динамо" Київ: Бущан — Караваєв (Тимчик, 89), Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Шепелєв (Андрієвський, 75) — Волошин (Беніто, 89), Шапаренко, Кабаєв — Ванат (Супряга, 75).



"Чорноморець": Варакута — Бадібанга, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик (Присяжнюк, 89), Васильєв (Іпалібо, 77), Авагімян — Бойчук, Ієде (Зе Гомеш, 75), Штогрін.



Попередження: Бражко, Кабаєв — Зе Гомеш

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