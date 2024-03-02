Динамо у непростому матчі обіграло Чорноморець — Шовковський ще не втрачав очки
У 19-му турі Української прем'єр-ліги київське "Динамо" приймало "Чорноморець". Для киян це був перший домашній матч із глядачами за час повномасштабного російського вторгнення.
"Динамо" виграло з рахунком 1:0, повідомляє портал Новини.LIVE.
Огляд матчу "Динамо" — "Чорноморець"
"Динамо" дуже активно розпочало матч і за перші 10 хвилин мало кілька добрих моментів для взяття воріт. Потім гра заспокоїлася, і вже обидві команди ходили в атаки. Рівна гра тривала до 38-ї хвилини, коли кияни відкрили рахунок.
Перший гол "Динамо" вийшов курйозним. Після навісу Волошина голкіпер одеситів Варакута руками відбив м'яч собі на дальню штангу, де першим зіграв Шепелєв.
У другому таймі "Динамо" вдалося контролювати матч у позиційному нападі. Звичайно, "Чорноморець" мав моменти, але небезпечними їх назвати складно.
Після замін у другому таймі від обох команд моментів стало ще менше. Тож не дивно, що гра завершилася з рахунком 1:0 на користь "Динамо".
"Динамо" — "Чорноморець" — 1:0
Гол: "Шепелєв, 38
"Динамо" Київ: Бущан — Караваєв (Тимчик, 89), Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Шепелєв (Андрієвський, 75) — Волошин (Беніто, 89), Шапаренко, Кабаєв — Ванат (Супряга, 75).
"Чорноморець": Варакута — Бадібанга, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик (Присяжнюк, 89), Васильєв (Іпалібо, 77), Авагімян — Бойчук, Ієде (Зе Гомеш, 75), Штогрін.
Попередження: Бражко, Кабаєв — Зе Гомеш
Нагадаємо, "Жирона" продасть Циганкова — куди перейде українець.
"Динамо" може залишитися без капітана — Буяльський чекає на трансфер.
Де Брюйне отримає рекордний контракт в історії футболу.
Провал Магучіх ставить під сумнів золото на Олімпіаді.
"Арсенал" ухвалив рішення щодо майбутнього Зінченка.
Усик вперше показав публіці свою новонароджену дочку.
Читайте Новини.LIVE!