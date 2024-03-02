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Провал Магучіх ставить під сумнів золото на Олімпіаді

2 березня 2024 07:16
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Агабекян Карен
редактор
Провал Магучіх ставить під сумнів золото на Олімпіаді
Магучіх, Оліслагерс та Апостоловські. Фото: REUTERS/Paul Childs
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У шотландському Глазго проходить легкоатлетичний чемпіонат світу у приміщенні. На ньому Україні першу медаль принесла стрибунка у висоту Ярослава Магучіх.

Українська спортсменка задовольнилася срібною нагородою, повідомив портал Новини.LIVE.

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Цього сезону Магучіх одноосібно була лідером, їй належить рекорд цієї зими — 2,04 м. До того ж вона мала статус чемпіонки світу на минулому турнірі 2022-го року. Багато факторів показували, що у Ярослави навіть конкурентів не буде у Глазго.

Ярослава Магучих
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Срібло Магучіх — це невдача

Магучіх почала виступати на турнірі з планки на 1,92 см. На цьому етапі вже вилетіла українка Юлія Левченко, якій підкорилася лише позначка 1,84 м, а з 1,88 м вона не впоралася і стала дев'ятою.

Магучіх висоту 1,92 м взяла з першої спроби, як і 1,95 м, де трохи зачепила планку.

Легко Ярославі далася висота 1,97 м. Конкуренцію Магучіх на цей момент складала австралійка Нікола Оліслагерс, яка взяла висоту з другої спроби.

Коли планка опинилася на висоті 1,99 м, то Магучіх й Оліслагерс провалили перші дві спроби. Потім Ярослава збила планку й на третій, а австралійка все ж таки впоралася з нею і виграла золоту медаль. Якби Нікола також не змогла перестрибнути 1,99 м, золото дісталося б українці через кращу кількість спроб.

Бронзову медаль на турнірі виграла словенка Лія Апостоловські з результатом 1,95 м.

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Ярослава Магучіх
Юлія Левченко
Легка атлетика
стрибки у висоту

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