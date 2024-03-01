Арсенал ухвалив рішення щодо майбутнього Зінченка

Олександр Зінченко перед матчем. Фото: instagram.com/zinchenko/

У лондонському "Арсеналі" не виключають варіант пошуку заміни для Олександра Зінченка. Тренерський штаб Мікеля Артети чекає від українського футболіста стабільніших результатів.

"Каноніри" можуть підписати заміну Зінченка вже найближчим літом, повідомляє The Athletic.

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Мікель Артета цінує вплив, який Олександр Зінченко чинить на команду. Тренер "Арсеналу" вважає українця одним із лідерів роздягальні. Проте виступ захисника на полі не влаштовує тренерський штаб "канонірів".

Олександр Зінченко у матчі за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko/

Головна проблема Зінченка

За версією журналіста Девіда Орнштейна, вже під час літнього трансферного вікна "Арсенал" може здійснити трансфер футболіста на позицію лівого захисника. Тренерський штаб лондонців не влаштовує те, що Олександр Зінченко схильний до травм. Якщо ситуація не зміниться, українець може змінити клуб, попри те, що його контракт з "Арсеналом" діє ще два роки.

Те саме стосується універсального захисника Такехіро Томіясу. Японський футболіст опинився у списку футболістів, які можуть змінити команду. Проте продаж футболістів не є пріоритетним завданням для "канонірів".

Лондонці шукають нового центрфорварду. Наразі не йдеться про запрошення до команди зірки світового рівня. Кандидатами на перехід до "Арсенала" стали Еван Фергюсон з "Брайтона" та Беньямін Шешко з "Лейпцига".

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