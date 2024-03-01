Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Арсенал ухвалив рішення щодо майбутнього Зінченка arrow

Арсенал ухвалив рішення щодо майбутнього Зінченка

1 березня 2024 14:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Арсенал ухвалив рішення щодо майбутнього Зінченка
Олександр Зінченко перед матчем. Фото: instagram.com/zinchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У лондонському "Арсеналі" не виключають варіант пошуку заміни для Олександра Зінченка. Тренерський штаб Мікеля Артети чекає від українського футболіста стабільніших результатів.

"Каноніри" можуть підписати заміну Зінченка вже найближчим літом, повідомляє The Athletic.

Читайте також:

Мікель Артета цінує вплив, який Олександр Зінченко чинить на команду. Тренер "Арсеналу" вважає українця одним із лідерів роздягальні. Проте виступ захисника на полі не влаштовує тренерський штаб "канонірів".

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко у матчі за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko/

Головна проблема Зінченка

За версією журналіста Девіда Орнштейна, вже під час літнього трансферного вікна "Арсенал" може здійснити трансфер футболіста на позицію лівого захисника. Тренерський штаб лондонців не влаштовує те, що Олександр Зінченко схильний до травм. Якщо ситуація не зміниться, українець може змінити клуб, попри те, що його контракт з "Арсеналом" діє ще два роки.

Те саме стосується універсального захисника Такехіро Томіясу. Японський футболіст опинився у списку футболістів, які можуть змінити команду. Проте продаж футболістів не є пріоритетним завданням для "канонірів".

Лондонці шукають нового центрфорварду. Наразі не йдеться про запрошення до команди зірки світового рівня. Кандидатами на перехід до "Арсенала" стали Еван Фергюсон з "Брайтона" та Беньямін Шешко з "Лейпцига".

Нагадаємо, "Динамо" може залишитися без капітана — Буяльський чекає на трансфер.

Дружина Роналду забрала дітей й залишила Кріштіану.

"Жирона" продасть Циганкова — куди перейде українець.

"Динамо" знайшло гравця на позицію захисника та готує трансфер. 

Голкіпер Андрій Лунін піде з "Реала" — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу.

спорт
футбол
Олександр Зінченко
Футбол трансфери
Арсенал

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році