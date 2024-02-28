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Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

28 лютого 2024 07:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу
Андрій Лунін під час матчу чемпіонату Іспанії. Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Андрій Лунін готується до зміни клубу Він може піти з мадридського "Реала" наприкінці сезону.

Один з англійських клубів збирається запропонувати Луніну вигідний контракт, повідомляє AS.

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Впевнена гра Андрія Луніна цього сезону зробила 25-річного футболіста одним із найбільш затребуваних голкіперів на трансферному ринку. Мадридському "Реалу" буде важко утримати українця в команді.

Андрій Лунін
Андрій Лунін на розминці. Фото: REUTERS/Juan Medina

Куди може перейти Лунін

"Королівський клуб" збирається запропонувати футболісту новий контракт, але не гарантує йому стабільне місце у стартовому складі після повернення Тібо Куртуа. Андрій Лунін мріє залишитися на "Сантьяго Бернабеу", проте честолюбство та бажання отримувати стабільну ігрову практику можуть підштовхнути його до зміни клубу.

Андрій Лунін
Андрій Лунін рятує ворота "Реала". Фото: REUTERS/Lisi Niesner

У послугах Андрія Луніна всерйоз зацікавлений "Манчестер Юнайтед". Керівництво "червоних дияволів" готується до активної літньої трансферної кампанії. Однією з пріоритетних позицій посилення є місце голкіпера. "Червоні дияволи" хочуть вирішити "воротарське питання" за допомогою запрошення до команди Андрія Луніна.

Англійський клуб може заплатити за українця 30 млн євро. "МЮ" вже готує "Реалу" пропозицію щодо Луніна.

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