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Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

28 февраля 2024 07:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба
Андрей Лунин во время матча чемпионата Испании. Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин готовится к смене клуба. Он может уйти из мадридского "Реала" в конце сезона. 

Один из английских клубов собирается предложить Лунину выгодный контракт, сообщает AS

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Уверенная игра Андрея Лунина в этом сезоне сделала 25-летнего футболиста одним из самых востребованных голкиперов на трансферном рынке. Мадридскому "Реалу" будет сложно удержать украинца в команде. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин на разминке. Фото: REUTERS/Juan Medina

Куда может перейти Лунин 

"Королевский клуб" собирается предложить футболисту новый контракт, но не гарантирует ему стабильное место в стартовом составе после возвращение в строй Тибо Куртуа. Андрей Лунин мечтает остаться на "Сантьяго Бернабеу", однако честолюбие и желание получать стабильную игровую практику могут подтолкнуть его к смене клуба. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин спасает ворота "Реала". Фото: REUTERS/Lisi Niesner

В услугах Андрея Лунина всерьез заинтересован "Манчестер Юнайтед". Руководство "красных дьяволов" готовится к активной летней трансферной кампании. Одной из приоритетных позиций для усиления является место голкипера. "Красные дьяволы" хотят решить "вратарский вопрос" с помощью приглашения в команду Андрея Лунина. 

Английский клуб может заплатить за украинца 30 млн евро. "МЮ" уже готовит "Реалу" предложение по Лунину. 

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