Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

Андрей Лунин во время матча чемпионата Испании. Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин готовится к смене клуба. Он может уйти из мадридского "Реала" в конце сезона.

Один из английских клубов собирается предложить Лунину выгодный контракт, сообщает AS.

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Андрей Лунин на разминке. Фото: REUTERS/Juan Medina

Куда может перейти Лунин

"Королевский клуб" собирается предложить футболисту новый контракт, но не гарантирует ему стабильное место в стартовом составе после возвращение в строй Тибо Куртуа. Андрей Лунин мечтает остаться на "Сантьяго Бернабеу", однако честолюбие и желание получать стабильную игровую практику могут подтолкнуть его к смене клуба.

Андрей Лунин спасает ворота "Реала". Фото: REUTERS/Lisi Niesner

В услугах Андрея Лунина всерьез заинтересован "Манчестер Юнайтед". Руководство "красных дьяволов" готовится к активной летней трансферной кампании. Одной из приоритетных позиций для усиления является место голкипера. "Красные дьяволы" хотят решить "вратарский вопрос" с помощью приглашения в команду Андрея Лунина.

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