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Милевский резко раскритиковал Алиева и отомстил бывшему другу

28 февраля 2024 15:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Милевский резко раскритиковал Алиева и отомстил бывшему другу
Артем Милевский во время интервью. Фото: скриншот White Blue Team
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский прокомментировал слухи о ссоре со своим другом Александром Алиевым. Поводом для конфликта стало состояние здоровья одного из экс-футболистов. 

Милевский осуждает Алиева за чрезмерную откровенность, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Dynamo.kiev.ua

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Несколько месяцев назад Артем Милевский побывал в реабилитационном центре. Бывший форвард "Динамо" столкнулся с проблемами со здоровьем, которые не смог преодолеть без посторонней помощи. 

Александр Алиев
Александр Алиев в Херсоне. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Ссора Милевского с Алиевым 

Бывший полузащитник "Динамо" и украинский военнослужащий Александр Алиев одним из первых рассказал о том, что Артем Милевский попал в реабилитационный центр. Прозвучал тезис о том, что экс-футболист находился в коме. 

Алиев и Милевский
Алиев и Милевский на футбольном матче. Фото: скриншот YouTube

Милевскому не понравилась эта откровенность друга. Он назвал слова Алиева "глупым поступком" и заявил, что не собирался об этом рассказывать. Артем планировал сохранить история с реабилитацией в тайне от прессы и болельщиков. По словам Милевского, о ней знало только несколько человек из близкого круга знакомых. 

Напомним, голкипер Андрей Лунин уйдет из "Реала" — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба. 

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спорт
футбол
Артем Милевский
Динамо
Александр Алиев

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