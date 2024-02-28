Милевский резко раскритиковал Алиева и отомстил бывшему другу

Артем Милевский во время интервью. Фото: скриншот White Blue Team

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский прокомментировал слухи о ссоре со своим другом Александром Алиевым. Поводом для конфликта стало состояние здоровья одного из экс-футболистов.

Милевский осуждает Алиева за чрезмерную откровенность, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Dynamo.kiev.ua.

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Несколько месяцев назад Артем Милевский побывал в реабилитационном центре. Бывший форвард "Динамо" столкнулся с проблемами со здоровьем, которые не смог преодолеть без посторонней помощи.

Александр Алиев в Херсоне. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Ссора Милевского с Алиевым

Бывший полузащитник "Динамо" и украинский военнослужащий Александр Алиев одним из первых рассказал о том, что Артем Милевский попал в реабилитационный центр. Прозвучал тезис о том, что экс-футболист находился в коме.

Алиев и Милевский на футбольном матче. Фото: скриншот YouTube

Милевскому не понравилась эта откровенность друга. Он назвал слова Алиева "глупым поступком" и заявил, что не собирался об этом рассказывать. Артем планировал сохранить история с реабилитацией в тайне от прессы и болельщиков. По словам Милевского, о ней знало только несколько человек из близкого круга знакомых.

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