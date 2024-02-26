Де Брюйне решил, в каком клубе продолжит карьеру
Полузащитник сборной Бельгии и английского клуба "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне несколько месяцев размышлял над своим будущим. Через полтора года у игрока истечет срок действия контракт с "горожанами".
У опытного полузащитника есть предложения от других клубов, сообщает Daily Mail.
Руководство "Манчестер Сити" готово предложить Кевину Де Брюйне продлить контракт на срок, который устроит 32-летнего футболиста. Тренерский штаб команды считает бельгийца лидером и на поле, и в раздевалке. Однако хавбеком интересуются и другие клубы.
В каком клубе Де Брюйне продолжит карьеру
Мюнхенская "Бавария", мадридский "Атлетико" и французский "Марсель" хотели бы видеть у себя Кевина Де Брюйне. Интерес к футболисту присутствует и со стороны других английских клубов. Однако бельгиец не рассматривал вариант трансфера в другую команду АПЛ.
Кевин Де Брюйне решил продлить контракт с "Манчестер Сити" еще на несколько лет. Полузащитник хочет выходить на поле, пока ему не исполнится 35 лет. После этого бельгиец собирается завершить карьеру. Он выступает в составе "горожан" с лета 2015 года.
В сезоне 2023/2024 Кевин Де Брюйне сыграл за "Манчестер Сити" девять матчей во всех турнирах. Он забил два гола и сделал шесть результативных передач.
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