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Трубин перейдет из Бенфики в один из самых известных клубов мира

26 февраля 2024 10:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин перейдет из Бенфики в один из самых известных клубов мира
Анатолий Трубин на разминке перед матчем. Фото: instagram.com/slbenfica/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины и "Бенфики" Анатолий Трубин готовится к трансферу в другую команду. Руководство португальского клуба собирается продать молодого футболиста. 

На Трубина претендуют представители двух популярных европейских чемпионатов, сообщает Daily Mail

Анатолий Трубин присоединился к "Бенфике" в августе 2023 года. За неполный сезон он стал одним из лидеров "орлов" и привлек внимание многих европейских грандов. Некоторые из них уже через несколько месяцев готовы предложить за украинца десятки миллионов евро. 

Бенфика
Футболисты "Бенфики" перед матчем. Фото: instagram.com/slbenfica/

Куда перейдет Трубин 

Два известных клуба стали конкурентами в борьбе за 22-летнего голкипера. Контракт Анатолия Трубина с "Бенфикой" действует до лета 2028 года, но уже ближайшим летом он может присоединиться к мюнхенской "Баварии". Немцы ищут замену Мануэлю Нойеру и готовятся к переговорам с "Бенфикой". Они начнутся, как только станет известно имя нового главного тренера чемпионов Германии. 

Конкуренцию "Баварии" составит английский "Манчестер Юнайтед", который недоволен выступлением Андре Онана. "Красные дьяволы" готовы выкупить контракт Анатолия Трубина за 35 млн евро. 

Также в услугах украинского голкипера заинтересованы лондонский "Челси", итальянская "Рома" и каталонская "Барселона", которые следят за развитием событий вокруг трансфера Анатолия Трубина. 

Напомним, Нагельсманн готовится сменить Тухеля в "Баварии".

Де Хеа и Нойер отказались от зарплаты в 30 млн евро в клубе, куда сватают Лунина. 

В "Реале" готовят замену Лунину и Куртуа — это не украинец. 

Бразилец из "Полесья" перейдет в легендарный украинский клуб. 

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